Bookholzberg Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Fragen müssen sich die A-Junioren der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg vor ihrem Heimspiel in der Handball-Bundesliga an diesem Samstag (17 Uhr, Sporthalle Ammerweg in Bookholzberg) gegen den TV Oyten stellen. Beim Duell, in dem der Letzte HSG (2:24 Punkte) den Vorletzten TVO (5:21) empfängt, holen die Bookholzberger zum ersten Saisonsieg aus.

„Die Chancen stehen 50 zu 50. Gegen Oyten hatten wir in den letzten Jahren immer enge Spiele, auch diesmal erwarte ich eine Begegnung auf Augenhöhe“, sagt HSG-Trainer Stefan Buß, der hofft, dass die Sporthalle beim Derby gegen die nur 44 Kilometer entfernte Gemeinde in Verden wieder voll wird. „Der Heimbonus könnte uns die paar Prozente mehr geben, die wir brauchen, um als Sieger vom Feld zu gehen“, baut Buß auf das Publikum.

Dass gegen Oyten nur Nuancen über einen Punktgewinn entscheiden können, zeigen die Ergebnisse der vergangenen Jahre. „Gegen diesen Gegner waren immer viele Unentschieden dabei“, weiß Coach Buß. Auch aus dem Hinspiel Ende September nahmen beide Mannschaften beim 23:23 jeweils einen Zähler mit. Neben dem spektakulären 36:36 zum Bundesligaauftakt gegen den TSV Sieverstedt blieb es bisher der einzige Punktgewinn der HSG.

Aufseiten der Oytener avancierte damals Noah Dreyer mit zehn Toren (darunter sieben verwandelte Siebenmeter) zum besten Torschützen. Ihn hat Buß auch an diesem Samstag wieder auf der Rechnung. „Auf Dreyer müssen wir aufpassen, er spielt eine sehr gute Saison. Inzwischen hat er den Spaß am Handball wiedergefunden“, erklärt Buß. Zusammen mit Niclas Hafemann und Mohamed Sibahi bilde er eine starke Dreierachse. Buß hat klare Vorstellungen, wie seine Spieler dagegen agieren sollen: „In der Deckung müssen wir aggressiv und frühzeitig draufgehen. Die dürfen erst gar keinen Spaß am Spiel bekommen.“

Erneut werden den Bookholzbergern einige wichtige Akteure fehlen. Torwart Torben Knop, Thies Kügler und Sönke Harfst sind verletzt, zudem sind mehrere Spieler angeschlagen. Hoffnung macht die tolle Vorstellung in der zweiten Halbzeit gegen Eintracht Hildesheim (28:33) am vergangenen Wochenende. „Wir müssen in der Abwehr stark auftreten und vorne die Chancen konsequenter nutzen“, meint Buß, der von seiner Mannschaft Leidenschaft und Mut sehen will.