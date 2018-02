Hanning lobt gute Basisarbeit

Bookholzberg Der Besuch des ungeschlagenen Tabellenführers der Handball-Bundesliga der A-Junioren in Bookholzberg durfte als äußerst sympathisch gewertet werden. Zwar nahmen die Füchse Berlin Reinickendorf am Samstagnachmittag nach einem 34:23-Erfolg gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg erwartungsgemäß die Punkte mit in die Hauptstadt. Doch präsentierten sich die Berliner dabei mehr als positiv – und das nicht nur auf ihre herausragende sportliche Leistung bezogen.

„Die HSG hat das gut gemacht“, lobte Füchse-Trainer Bob Hanning die Leistung der Landkreisler. „Die Mannschaft hat sich im Vergleich zum Hinspiel gut entwickelt und ist in der Bundesliga angekommen“, sagte er. Der gebürtige Essener ist Geschäftsführer der Reinickendorfer Füchse Handball Vermarktungsgesellschaft (seit Juli 2005) und außerdem Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. In einem kurzen Interview mit HSG-Hallensprecher Sönke Spille vor der Partie betonte Hanning, dass der Handball „auf dem Land“ sehr wichtig für den Sport sei: „Dort wird die Basisarbeit geleistet, und dort werden die Talente entdeckt.“

Bemerkenswert war auch der Einsatz des Berliner Physiotherapeuten Tim Schilling, der sich in der Schlussminute bei einer Verletzung von Kian Krause sofort um den Bookholzberger Spieler kümmerte und diesen anschließend bis zur HSG-Bank begleitete.