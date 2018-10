Bookholzberg /Neerstedt Aufgrund fehlender Schiedsrichter wurde die Begegnung HSG Grüppenbühren/Bookholzberg III gegen TS Hoykenkamp II in der Regionsoberliga kurzfristig abgesagt. Dafür betrieben die Teams beim Nachbarschaftsduell in Neerstedt Werbung für den Handballsport.

TV Neerstedt II - Harpstedter TB 23:24 (9:9). In einem bis zum Schlusspfiff hart umkämpften und spannenden Spiel schienen sich die Mannschaften schon mit dem Remis abgefunden zu haben. Im letzten Angriff nutzte jedoch HTB-Spieler Timo Kern die letzte Chance und erzielte elf Sekunden vor dem Ende den umjubelten Siegtreffer.

Beide Teams boten eine gute Deckungsarbeit, und auch im Angriff gab es starke Kombinationen mit sehenswerten Abschlüssen zu sehen. So hatten die Gastgeber den besseren Start und lagen schnell mit 4:1 vorne. Doch auch Harpstedt wurde immer sicherer und war nach dem 5:5 durch Philipp Gröper wieder auf Augenhöhe. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gastgeber wieder tonangebend, allerdings kamen sie mit HTB-Goalgetter Bernhard Dasenbrock (13 Treffer) nicht zurecht. Der Schlüssel zum Erfolg der Gäste war aber die 5:1-Deckung mit Keeper Maik Bitter dahinter. So wendete sich in der Schlussphase das Blatt: Harpstedt übernahm das Kommando, Neerstedt II kämpfte weiter um jeden Ball und hielt die Partie bis zur letzten Minuten spannend. Als dann die Gäste kurz vor dem Abpfiff noch eine doppelte Zeitstrafe hinnehmen mussten, glich Andre Schröder-Brockshus 50 Sekunden vor Schluss noch einmal aus. Im letzten Angriff hatten die HTB-Spieler das Glück auf ihrer Seite.