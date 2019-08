Bookhorn An der Robert-Bosch-Straße 2 haben die Malteser am 2. September 2018 ihre Dienstelle offiziell eröffnet. Anlässlich des einjährigen Bestehens wollen sie in der Zeit vom 2. bis 28. September an ihrem Sitz im Gewerbegebiet Bookhorn die ganze Bandbreite ihrer Dienste vorstellen.

Hundeführer des Besuchshundedienstes demonstrieren dort am Montag, 2. September, in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr, was ein Hund-Mensch-Team bewirken kann. Am Mittwoch, 4. September, stellt die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) von 19 bis 22 Uhr den Drohneneinsatz beim Katastrophenschutz vor. Die Themen Patientenverfügung und Vorsorge stehen am Donnerstag, 12. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr an. Eine Anmeldung ist bis zum 9. September erforderlich. Um den „mobilen Einkaufswagen“ und den Telefon-Besuchsdienst geht es am Montag, 16. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr; Anmeldung dazu bis zum 13. September.

Wie die Wahrnehmung demenziell veränderter Menschen abläuft, lässt sich auf einem „Demenzparcours“ erfahren. Das Angebot läuft am Mittwoch, 18. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr; Anmeldung bis 16. September. Im Ganderkeseer Rathaus, Mühlenstraße 2, werden am Freitag, 20. September, 10 Uhr, „Automatisierte Externe Defibrillatoren“ (AED) und ihr Gebrauch vorgestellt.

Die Aufgaben der Psychosozialen Notfallvorsorge erläutern Experten am Dienstag, 24. September, von 19 bis 22 Uhr. Um die Erste Hilfe im Seniorenalter dreht es sich am Donnerstag, 26. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr. Die Anmeldung wird bis zum 23. September erbeten.

Spiel, Spaß und Aktionen

„Mit Spiel, Spaß und Aktionen in der Malteser-Jugend das Leben wertvoll gestalten“, heißt es am Freitag, 27. September, ab 17 Uhr. Den Interessierten stellen sich die Gruppenleiter der Malteser-Jugend und des Schulsanitätsdienstes vor. Am Samstag, 28. September, gibt es von 13 bis 17 Uhr eine Kreativwerkstatt mit offenem Treffen für alle Altersgruppen. Bei dem kreativen Finale werden unter anderem ein Musikworkshop, Hennamalerei sowie Essen und Getränke geboten.• • • • Anmeldungen, falls erforderlich, unter Telefon 04222/94 74780, Mail: KSC.Oldenburg@malteser.org.