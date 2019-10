Bremen /Hude Eine katastrophale Schlussviertelstunde hat die HSG Hude/Falkenburg in der Handball-Oberliga der Frauen auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da in den letzten 14 Minuten in der Partie beim SV Werder Bremen II kein einziger Treffer mehr gelang, geriet das Team von Trainer Lars Osterloh (zu) deutlich mit 20:34 (13:15) auf die Verliererstraße.

Ihren Geburtstag hatte sich Mareike Zetzmann, die am Samstag 38 Jahre alt wurde, gewiss anders vorgestellt. Die Rückraumspielerin der HSG wurde von den Bremerinnen von Beginn an in kurze Deckung genommen und kam somit aus dem Spiel heraus nur selten zum Zug. „Werder hat sich gut auf uns eingestellt. Mareike hatte immerhin eine perfekte Siebenmeter-Quote“, sagte Osterloh.

Dabei begann die Auswärtsbegegnung gegen den Tabellenfünften aus Huder Sicht vielversprechend. Die HSG war es, die das Heft des Handelns in die Hand nahm und zunächst mit 5:3 (8.), 8:5 (13.) und 10:7 (18.) vorn lag. Auch nach 24 Minuten wies die Anzeigetafel noch eine knappe 12:11-Führung für Hude/Falkenburg aus. Ausgerechnet die ehemalige Huderin Sarah Seidel, die im Sommer von der HSG zu den Grün-Weißen gewechselt ist, läutete mit dem Treffer zum 13:12 (26.) die Wende ein.

Der zweite Abschnitt ist rasch erzählt: Bis zum 20:23 (47.) war die Partie noch offen, danach brach die HSG, die kurzfristig auf Laura Meyer verzichten musste, komplett ein. Werder legte einen sensationellen 11:0-Lauf hin, bei den Gästen klappte gar nichts mehr und sie wurden völlig überrannt.

„Am Anfang haben wir noch von den Fehlern des Gegners gelebt. Aber Werder hat sich dann gefangen, während wir einen rabenschwarzen Tag erwischten“, erklärte Osterloh. Mit 8:4 Punkten ist seine Mannschaft nach wie vor Tabellendritter. Weiter geht es am Samstag, 2. November, mit dem Auswärtsspiel beim TV Dinklage.