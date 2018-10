Brettorf /Ahlhorn Die Faustballerinnen des Ahlhorner SV haben auch beim 31. Hallenturnier des TV Brettorf erfolgreich zugeschlagen und am Sonntag ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die Gastgeberinnen vom TV Brettorf sicherten sich Platz drei, während der SV Moslesfehn als Vierte die hervorragende Landkreisbilanz abrundete.

„Mit diesem Ergebnis hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Wir haben uns überraschend gut verkauft, sind motiviert aufgetreten und haben richtig gut gespielt“, bilanzierte Ahlhorns Trainerin Edda Meiners. Im Angriff trug Imke Schröder die alleinige Verantwortung, nachdem die bisherige Schlagfrau Pia Neuefeind ihren Rückzug aus dem Team verkündet hatte. Schröder löste ihre Aufgaben sehr gut und sorgte damit für zusätzliche Zufriedenheit bei ihrer Trainerin: „Wir wussten nicht, wo wir stehen. Doch dieses Turnier macht Mut für die bevorstehende Hallensaison.“

Mit drei Siegen in der Vorrunde hatten sich die Ahlhornerinnen Platz eins in ihrer Gruppe gesichert. Auch der Viertelfinalerfolg gegen TK Hannover II (11:5, 11:7) fiel souverän aus. Im Halbfinale traf der ASV dann auf die gastgebenden Frauen des TV Brettorf. Die hatten sich zunächst in ihrer Vorrundengruppe vor dem SV Moslesfehn behauptet und im Viertelfinale den TSV Bardowick in zwei Sätzen (11:5, 12:10) bezwungen. Das Landkreisduell entschieden die Ahlhornerinnen auch aufgrund der größeren Erfahrung mit 11:7 und 11:8 für sich.

Während sich der Wardenburger TV im Viertelfinale knapp gegen den VfL Kellinghusen aus dem Turnier verabschiedete (15:14, 10:12, 5:11), erreichte der SV Moslesfehn ebenfalls die Runde der besten vier Teams. Mit 2:1 behauptete sich das Team von SVM-Trainer Till Oldenbostel gegen Hannover (11:7, 9:11, 11:5). Im Halbfinale musste sich Moslesfehn aber den Spielerinnen des VfL Kellinghusen mit 0:2 geschlagen geben (5:11, 9:11).

Somit standen sich mit Ahlhorn und Kellinghusen im Endspiel zwei Kontrahenten der 1. Bundesliga Nord gegenüber. Ahlhorn gewann das Spiel mit 11:7, 11:5 und nahm somit wie schon im Vorjahr den großen Wanderpokal in Empfang. Das Spiel um Platz drei, ausgetragen über einen Satz, entschied Brettorf gegen Moslesfehn mit 11:8 für sich.