Brettorf /Ahlhorn Der TV Brettorf ist das Maß aller Dinge im männlichen Nachwuchsfaustball: Mit einem 2:0-Erfolg im Endspiel der Deutschen U-18-Meisterschaft gegen den TV Vaihingen/Enz wurde das Team von Tim Lemke und Klaus Tabke seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich in Waibstadt (Baden-Württemberg) den nationalen Meistertitel.

Waibstadt – hier hatte 2008 bereits die damalige U 18 bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Waibstadt den Titel geholt. Zehn Jahre später gelang dem „goldenen Jahrgang“ des TVB die Wiederholung. Und nach vier Mal Goldmedaillen auf dem Feld platzte bei Hauke Rykena, Vincent Neu und Co. nun auch endlich in der Halle der Knoten.

In der Vorrunde wurden die Schwarz-Weißen bei ihren vier Siegen nicht wirklich gefordert. „Erst im letzten Spiel gegen starke Segnitzer haben wir gut agiert“, fand Lemke. Mit dem Gruppensieg mussten sich die Brettorfer am Sonntag dann ganze sieben Spiele gedulden. „Der Tag wird unheimlich lang, man weiß kaum, was man eigentlich machen soll“, berichtete Lemke.

So taten sich seine Spieler im Halbfinale gegen Ahlhorn zu Beginn auch schwer. Ahlhorn, das gesamte Turnier über mit einer überragenden Leistung in den Abwehrreihen, zeigte eine starke Leistung – und zwang Brettorf als einziges Team am Wochenende in die Satzverlängerung. „Ich weiß nicht so genau wie wir den Satz am Ende gewonnen haben, aber irgendwie hat es geklappt“, sagte Tim Lemke.

Der zweite Abschnitt war dann deutlich unspektakulärer, Ahlhorn produzierte Angabenfehler am Fließband. „Wenn man gegen Brettorf erstmal einem Rückstand hinterherläuft, wird es am Ende schwer“, gestand ASV-Trainer Achim Kuwert-Behrenz. Brettorf zog mit 12:10 und 11:3 ins Endspiel ein und kam auch hier nicht von der Siegerstraße ab. Gegner Vaihingen/Enz agierte fast das gesamte Spiel über mit der taktischen Angabe auf Hauke Rykena. „Sie haben bestimmt 20 der 22 Angaben auf Hauke gespielt. Dafür hat dann Vincent Neu das Spiel immer mehr an sich gerissen“, lobte TVB-Coach Lemke, der noch einmal eine Leistungssteigerung des gesamten Teams sah. Mit 11:9 und 11:5 feierte Brettorf den Titelgewinn – erst alleine, dann gemeinsam mit den anderen Medaillengewinnern.

Zu denen hätte auch beinahe der Ahlhorner SV gezählt. In der Vorrunde behauptete sich die Mannschaft mit drei Siegen und einer Niederlage, belegte hinter dem TV Vaihingen/Enz Platz zwei in der Gruppe. Im Viertelfinale behielt der ASV dann in einem packenden Duell über drei Sätze gegen Segnitz die Oberhand. Nach der Halbfinalniederlage setzte es dann allerdings im „kleinen Finale“ eine 0:2-Niederlage (8:11, 9:11) gegen Gastgeber Waibstadt, woraufhin die Enttäuschung bei den Ahlhornern groß war.

Coach Kuwert-Behrenz war dennoch nicht unzufrieden. „In den entscheidenden Momenten war der Angriff das Zünglein an der Waage, aber wir haben ein tolles Wochenende gespielt“, sagte er. Auch die drei Newcomer aus der U-16-Mannschaft hätten sich toll integriert.