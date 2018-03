Brettorf /Ahlhorn Zwischen den beiden Orten Brettorf und Ahlhorn liegen nur 18 Kilometer Entfernung. In den Gemeinden Dötlingen und Großenkneten ist also auf wenig Raum geballte Faustballpower zu finden. „Böhmische Dörfer“ sind die beiden Vereine TV Brettorf und Ahlhorner SV in der Szene schon lange nicht mehr – im Gegenteil: Bei der Deutschen Meisterschaft an diesem Wochenende in Mannheim vertreten die beiden Nachbarorte den Landkreis und schielen auf die Medaillenränge. Um die GBG-Halle am Herzogenried zu erreichen, müssen beide Clubs jeweils rund 500 Kilometer Wegstrecke hinter sich bringen. Weit entfernt von der Faustballspitze Deutschlands sind die beiden DM-Dauerabonnenten aber nicht.

• TV Brettorf

Seit Jahren sind die Brettorfer Stammgast bei den Deutschen Meisterschaften – ob auf dem Feld oder in der Halle. Zuletzt gelang sechsmal in Folge die Qualifikation, nur einmal verpassten sie dabei eine Medaille. Im Vorjahr wurde es Rang drei. Trotzdem zählt das Team von Spielertrainer Tim Lemke nicht zu den Titelfavoriten. Ein Grund dafür wird sein, dass der erste Platz in der Nord-Staffel auf den letzten Metern verspielt wurde. Zu Saisonbeginn noch auf der Überholspur, lahmte der TVB-Express am Ende und verlor vor Rundenschluss die beiden Partien gegen den Ahlhorner SV (1:5) und TK Hannover (4:5). Darin sieht Coach Lemke, der im Februar seinen Ausstieg zum Ende der Hallensaison erklärt hatte und für den es die letzte DM als Aktiver sein wird, aber kein Problem: „Wir sind positiv eingestellt und freuen uns auf das Event. Die beiden Niederlagen wollen wir nicht überbewerten.“ So habe er gegen Hannover „bewusst nichts riskiert“ und Tobias Kläner wegen einer Fingerverletzung geschont. Davon würde der Angreifer bei der DM aber nichts mehr merken. „Bei so einem Turnier spürt man das nicht – da kann er das gut ausblenden“, meint Lemke. In Gruppe A treffen die Brettorfer auf den Süd-Ersten TV Schweinfurt/Oberndorf und TV Käfertal, der als Ausrichter trotz Platz vier teilnimmt.

DM Faustball-DM der Männer in Mannheim, Teilnehmer: Gruppe A: TV Schweinfurt/Oberndorf (1. Bundesliga Süd), TV Brettorf (2. Nord), TV Käfertal (4. Süd/Ausrichter).Gruppe B: VfK Berlin (1. Nord), TSV Pfungstadt (2. Süd), Ahlhorner SV (3. Nord). Vorrunde (Samstag, ab 11 Uhr): TV Schweinfurt/Oberndorf - TV Käfertal, VfK Berlin - Ahlhorner SV, TV Brettorf - TV Käfertal, TSV Pfungstadt - Ahlhorner SV, TV Schweinfurt/Oberndorf - TV Brettorf, VfK Berlin - TSV Pfungstadt. Halbfinale (Sonntag, ab 10 Uhr): 1. Gruppe A - 2. Gruppe B, 1. Gruppe B - 2. Gruppe A. Spiel um Platz drei (13 Uhr): Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2. Endspiel (14.30 Uhr): Sieger HF 1 - Sieger HF 2.

Besondere Motivation ziehen U-18-Weltmeister Hauke Spille & Co. aus einem Positionsvergleich, der im Internet veröffentlich wurde. In diesem war der TVB den Mannheimern mit 2:3 unterlegen. „Das können die gerne glauben – das Spiel muss aber erstmal ausgetragen werden. Für uns ist das ein noch größerer Anreiz“, sagt Lemke. Nichtsdestotrotz haben die Käfertaler ihre bisher beste Bundesligasaison gespielt und in Marcel Stoklasa einen Akteur in ihren Reihen, der wohl über den härtesten Angriffsschlag der Liga verfügt.

Als größten Pluspunkt für Brettorf sieht der TVB-Trainer die große Erfahrung: „Es spielt uns in die Karten, dass wir alle schon DM gespielt haben.“ Lediglich Welt- und Europameister Nick Trinemeier hat bei Käfertal bereits bei einer „Deutschen“ aufgeschlagen.

Noch stärker einzuschätzen ist der Süd-Erste Schweinfurt/Oberndorf. Allerdings wurden in diesem Jahr die Partien gegen die DM-Teilnehmer Käfertal und Pfungstadt verloren. „Ich gehe davon aus, dass sie das Eröffnungsspiel gegen Käfertal gewinnen. Wir werden das Duell genau beobachten“, sieht Lemke einen Vorteil, später ins Turnier zu starten.

• Ahlhorner SV

In den vergangenen Jahren blieb für die Ahlhorner immer nur das olympische Motto: „Dabei sein ist alles.“ In schöner Regelmäßigkeit qualifizierte sich der ASV für den Endkampf, einen Podestplatz gab es aber zuletzt im Jahr 2013 in Coburg. „Wir müssen unsere Topleistung abrufen und spielerisch wie kämpferisch am Limit agieren. Sonst hatten wir die Erfahrung, dass wir uns die Spiele am Sonntag von der Tribüne aus ansehen müssen“, erklärt Karsten Bilger, für den es in der reinen Trainerposition die erste DM unter dem Hallendach ist.

In Mannheim treffen die Ahlhorner auf den Nord-Ersten VfK Berlin und Meister TSV Pfungstadt, dem die Qualifikation auf Platz drei nur knapp gelungen war. „Beide Teams sind heiße Anwärter auf den Titel. Wir brauchen also nicht groß drumrumreden, dass wir der Außenseiter sind“, sieht Bilger die Karten klar verteilt. Das Ziel solle es deshalb sein, sagen zu können, „wir haben unseren besten Faustball gezeigt“.

In der Liga lieferte die ASV-Auswahl mit Abwehrspieler Erik Grotelüschen neben dem Derbysieg gegen Brettorf auch gegen die Berliner eine Klasseleistung ab und verlor erst nach einer Neun-Satz-Schlacht. Auch Pfungstadt ist ohne Faustball-Superstar Patrick Thomas nicht komplett auf der Höhe und hat in der Punktspielrunde bereits fünfmal verloren. Auf den Punkt fit sind dagegen die Ahlhorner, deren Formkurve zuletzt nach oben zeigte. „Nach der Berg- und Talfahrt bin ich froh, dass alle Spieler zur Verfügung stehen“, meint Bilger, dessen Team bereits beweisen konnte, dass es den „Großen“ Paroli bieten kann.