Brettorf /Ahlhorn Drei Faustball-Teams aus dem Landkreis greifen an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der U 18 nach Medaillen. Der TV Brettorf und der Ahlhorner SV messen sich in Waibstadt (Baden-Württemberg) gegen die acht weiteren nationalen Top-Teams, die weibliche U 18 reist zu den Titelkämpfen ins bayerische Bad Staffelstein.

Ausrichter Waibstadt hat im Kampf um den DM-Titel einen heißen Kandidaten, auch U-18-Nationaltrainer Kolja Meyer schreibt ihnen die Favoritenrolle zu: Wer bei der männlichen U 18 Deutscher Meister werden will, der muss den TV Brettorf schlagen. Nach Silber in der Hallensaison und Gold auf dem Feld ist das Team von Tim Lemke und Klaus Tabke ganz sicher der Top-Favorit – zumal ein Großteil des Kaders in der Bundesliga aufläuft.

Druck lastet auf Brettorf

Ein gewisser Druck lastet also auf den TVB-Jungen – von dem Co-Trainer Klaus Tabke aber wenig wissen will: „Wir gehen ganz entspannt in das Wochenende. Natürlich würden wir den Titel gerne mitnehmen, nervös sind wir deshalb aber nicht.“ In der Vorrunde trifft das Team als Norddeutscher Meister auf den TB Oppau (2. West), Ausrichter TV Waibstadt, TSV Lola (1. Ost) und TV Segnitz (2. Süd). „Die Qualität in unserer Mannschaft ist vorhanden, wir können aus dem Vollen schöpfen“, so Tabke.

In der Gruppe B duelliert sich der Ahlhorner SV (2. Nord) mit Titelverteidiger TV Vaihingen/Enz (1. Süd), SV Kubschütz (3. Süd), FBC Offenburg (1. West) und Güstrower SC (2. Ost). „Die beiden Süd-Mannschaften sind sicher harte Brocken, aber Offenburg und Güstrow sollten machbar sein“, glauben Achim Kuwert-Behrenz und Frank Börgershausen. Einer der ersten drei Plätze würde für die Endrunde reichen: „Das Team ist gut drauf, wir sind frohen Mutes, dass sogar ein bisschen mehr rauskommen kann als sonst.“

Zugabe für Mädchen

Im Kampf um Edelmetall hat der ASV noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Für die weibliche U 18 war aber bereits der zweite Platz bei den Norddeutschen eine große Überraschung, urlaubsbedingt müssen die Trainer zudem rotieren. Alleine vier Spielerinnen aus der U 14 zählen zum DM-Kader. Bianca Nadermann: „Alles, was wir jetzt erreichen, ist Zugabe.“ In der Vorrunde treffen die Blau-Weißen auf den TSV Calw (1. Süd), MTV Rosenheim (3. Süd), TSV Pfungstadt (1. West) und den TSV Wiemersdorf (2. Ost). Ziel ist es, mit Platz drei in das Qualifikationsspiel am Sonntag einzuziehen.