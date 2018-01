Brettorf Die Sporthalle in Brettorf hat schon einige große Faustballschlachten erlebt – am Freitagabend ist eine weitere denkwürdige hinzugekommen: Mit einem 4:2-Erfolg (7:11, 9:11, 11:6, 11:7, 11:4, 11:7) gegen den Schweizer Meister SVD Diepoldsau-Schmitter erreichten die Brettorfer beim Hallen-Europacup das Endspiel. Dort trifft der TVB an diesem Samstag um 17 Uhr auf den Titelverteidiger TSV Pfungstadt, der sich zuvor im ersten Halbfinale gegen Union Freistadt aus Österreich ebenfalls mit 4:2 (11:6, 9:11, 4:11, 11:6, 11:6, 11:5) behauptet hatte. Das Spiel um Platz drei zwischen Freistadt und Diepoldsau beginnt am Samstag um 15 Uhr.

Als der letzte wuchtige Aufschlag der Schweizer um 21.48 Uhr lang im Aus landete, kannte der Jubel bei den Spielern im schwarz-weißen Sportdress keine Grenzen. „Super Brettorf, super Brettorf – hey, hey!“, skandierten die etwa 400 Zuschauer, die während des gesamten Spiels die Halle in einen wahren Hexenkessel verwandelt hatten. Spielertrainer Tim Lemke strahlte nach der Partie über beide Ohren, als er zum Interview bei Hallensprecher Sönke Spille antrat. „Für das Endspiel ist jetzt alles möglich – mit diesen Fans im Rücken“, blickte er bereits auf das große Finale gegen Pfungstadt.

Dabei drohte der große Traum der Brettorfer vom Finale beim Heim-Europacup zunächst zu platzen – denn nach den ersten beiden Sätzen sah es ganz und gar nicht nach einem TVB-Erfolg aus. Im Gegenteil: Die Schweizer, angetrieben durch ihren überragenden Angreifer Lukas Lässer, dominierten die ersten beiden Durchgänge nach Belieben, während die Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel fanden. Die ganze Anfangseuphorie, die während des Einlaufens mit Videoeinspieler sowie bildlicher und namentlicher Vorstellung aller Spieler entfacht worden war, schien verpufft. Bereits nach dem ersten Satz skandierten die Brettorfer Fans „Wir woll’n euch kämpfen sehen“ – doch gegen Lässer und Co. war kein Kraut gewachsen.

„Das war eine ganz schwierige Phase“, gab auch Lemke hinterher zu. „Die Schweizer haben ein Feuerwerk abgefackelt, und ich wusste schon nicht mehr, was wir noch hätten machen können. Doch zum Glück sind wir dann in die Partie zurückgekommen.“ Im dritten Satz gelang den Brettorfern beim Stand von 5:4 die erste Führung. Die Partie wurde immer mehr zu einem offenen Schlagabtausch, auch weil Diepoldsau nicht mehr so durchschlagskräftig agierte wie noch in den ersten beiden Durchgängen.

Jetzt witterten die Gastgeber nicht nur ihre Chance, sondern nutzten diese auch eiskalt. Über 9:5 wurde der dritte Satz gewonnen, und auch der vierte Durchgang ging trotz eines 5:7-Rückstands an den TVB. Jetzt rollte der TVB-Express endgültig. Satz fünf wurde nach einer schnellen 5:1- und 7:2-Führung zu einer eindeutigen Angelegenheit. Auch im sechsten Satz schien es flott zu gehen – Brettorf führte bereits mit 7:1. Die Schweizer kämpften sich noch einmal heran (7:6), doch in der Schlussphase behielt der TVB die Nerven.

