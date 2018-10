Brettorf Letzter Härtetest vor der in einer Woche beginnenden Punktspielsaison: Der TV Brettorf richtet an diesem Samstag, 27. Oktober, die mittlerweile schon 42. Auflage seines Hallenfaustballturniers für Männermannschaften aus.

Bis auf den VfK Berlin und TK Hannover ist die komplette 1. Bundesliga Nord der Einladung des TVB gefolgt. Neben den sechs Erstligisten sind noch zwei Teams aus der 2. Bundesliga am Start. Fünf Clubs aus der Regionalliga Nord sowie die Zweitvertretung des VfL Kellinghusen aus der Schleswig-Holstein-Liga komplettierten das 14-köpfige Teilnehmerfeld.

Ab 9 Uhr werden zunächst in den Sporthallen Brettorf und Neerstedt die Vorrundenspiele ausgetragen. In Gruppe A tritt der gastgebende TV Brettorf an, der gleichzeitig auch Titelverteidiger ist. Auf dem Weg zu einem möglichen erneuten Pokalgewinn muss sich das Team von TVB-Trainer Klaus Tabke in heimischer zunächst einmal gegen SV Armstorf, Ahlhorner SV II und SV Moslesfehn II behaupten. Um 11.40 startet in Brettorf die Gruppe B (TSV Hagen, TSV Lola, VfL Kellinghusen II). Parallel finden die Vorrundenspiele der Gruppen C (9 Uhr/Ahlhorner SV, SV Moslesfehn, Lemwerder TV, TV Brettorf III) und Gruppe D (11.40 Uhr/VfL Kellinghusen, TV Brettorf II, Wardenburger TV) in Neerstedt statt.

In der Vorrunde werden die Spiele generell nur auf zwei Zeitsätze ausgetragen, so dass auch ein Unentschieden möglich ist. „Ab dem Viertelfinale wird dann auf zwei Gewinnsätze bis elf gespielt“, so Turnierorganisator Christian Kläner. Ab dem Halbfinale (15.30 Uhr) werden die entscheidenden Partien um die Topplatzierungen nur noch in Brettorf ausgetragen. Das Finale ist für 17 Uhr geplant.