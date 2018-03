Brettorf Großer Trubel herrschte den gesamten Sonntag über in der Brettorfer Sporthalle. Der jüngste Faustballnachwuchs der U 8 und U 10 spielte bei den 12. Brettorfer Mini Masters groß auf. Insgesamt 21 Mannschaften waren der Einladung des TV Brettorf in die Halle am Bareler Weg gefolgt. „In den vergangenen Jahren waren es immer ein paar mehr Teilnehmer, aber das erste Ferienwochenende hat für die eine oder andere Absage gesorgt“, sagte Moritz Cording.

Packende Ballwechsel

Der Brettorfer Jugendspieler, an diesem Wochenende selbst bei den U-18-Meisterschaften in Waibstadt im Einsatz, hatte gemeinsam mit dem Jugendrat des TV Brettorf die Mini Masters auf die Beine gestellt – ein Turnier von der Jugend für die Minis also. „Wir sind mit dem Jugendrat im Januar mit den Vorbereitungen gestartet. Zum Turnier hatten wir dann noch die Unterstützung von der A- und B-Jugend, die während der Spiele als Schiedsrichter oder Helfer in der Spielecke eingesetzt wurden“, sagte Cording.

Alle Kinder haben großen Spaß Insgesamt nahmen 21 Mannschaften an der Faustball-Veranstaltung teil, die vom Brettorfer Jugendrat unter der Leitung von Moritz Cording und Erik Hollmann organisiert wurde. Die Teilnehmerzahl lag unter der von 2017, was aber wohl mit dem ersten Ferienwochenende zusammenhängt. Das Orga-Team zeigte sich trotzdem sehr zufrieden mit der gesamten Veranstaltung: Es war ein reibungsloser Ablauf, alle Kinder hatten großen Spaß. Neben den Spielen hatte der TV Brettorf auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Bewirtung im Vereinsheim, Glücksrad und Rätselspiel auf die Beine gestellt. Die vielen Eltern sorgten für eine gute Stimmung über den gesamten Sonntag.

Sportlich konnte sich die Leistung der jüngsten Faustballer sehen lassen. Viele packende Ballwechsel wurden von den Eltern und Zuschauern mit jeder Menge Applaus gewürdigt. Für Thore vom TV Brettorf war es mit seinen fünf Jahren das erste richtige Turnier. „Ich habe vor ein paar Monaten angefangen zu spielen“, erzählte er stolz. Am Wochenende zuvor war er mit seinen Eltern und seinem Bruder Ole noch bei den Deutschen Meisterschaften der Männer als Zuschauer gewesen – jetzt durfte der faustballbegeisterte Steppke selbst gegen den Ball schlagen.

„Macht richtig Spaß“

Mit Erfolg, denn mit seinem Team, dem TV Brettorf II, schaffte er es in der U 8 bis ins Halbfinale. Hier war dann gegen den späteren Sieger aus Essel Endstation, das Spiel um Platz drei ging gegen den TV Brettorf I mit 17:23 verloren. Traurig war Thore aber keineswegs. „Es macht richtig viel Spaß“, sagte er, kurz nachdem er einen Ball ganz im Stile seines Idols, Nationalangreifer Patrick Thomas, über die Leine in das gegnerische Feld befördert hatte. Gewinner waren bei den Mini Masters am Ende sowieso alle. Für jeden Teilnehmer gab es bei der Siegerehrung eine Medaille, für die Teams auf dem Podest zusätzlich einen Pokal.

Den sicherte sich in der weiblichen U 8 der Ahlhorner SV mit einem 27:13 gegen den Wardenburger TV. In der männlichen U 8 gewann der TSV Essel vor dem TV Jahn Walsrode und den beiden Brettorfer Teams. In der Altersklasse der weiblichen U 10 setzte sich der Ahlhorner SV I durch. Im Finale gewann das Team aus der Gemeinde Großenkneten 14:11 gegen den Wardenburger TV. Platz drei holte sich Brettorf mit einem 20:18 gegen den ASV II.

Zum Team der Blau-Weißen gehörte auch die neunjährige Stavrouka. „In einer Mannschaft zu spielen, macht richtig viel Spaß“, sagte sie und jubelte dann mit der Medaille um den Hals. In der männlichen U 10 gewann das Gastgeberteam aus Brettorf. Im Finale setzte sich die Mannschaft mit 24:13 gegen den ASV durch. „Es hat alles geklappt, und die Kinder hatten viel Spaß. Das ist für uns das Wichtigste“, sagte Moritz Cording. Die Chancen stehen also gut, dass Stavrouka, Thore und die anderen Minis im nächsten Jahr wieder für tolle Ballwechsel in der Brettorfer Sporthalle sorgen werden.