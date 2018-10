Brettorf Die Faustballer des VfL Kellinghusen haben den TV Brettorf bei dessen „Heimspiel“ als Titelträger abgelöst. Der Nord-Bundesligist aus Schleswig-Holstein gewann am Samstag das 42. Brettorfer Hallenturnier für Männerteams und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Jahr 2015. Auf den Plätzen zwei und drei beendeten der Ahlhorner SV sowie Titelverteidiger TV Brettorf den gut besetzten Wettbewerb.

14 Mannschaften traten in diesem Jahr in den Sporthallen Brettorf und Neerstedt an. In den Vorrundenspielen setzten sich zunächst die Favoriten durch. Auch im Viertelfinale blieben die Überraschungen aus. Der Ahlhorner SV musste gegen die Zweitvertretung des TV Brettorf zwar über drei Sätze gehen, setzte sich am Ende aber noch souverän durch (8:11, 11:2, 11:3). Die erste Mannschaft des TV Brettorf ließ dem TSV Lola keine Chance (11:2, 11:7), während sich der SV Moslesfehn gegen den späteren Turniersieger Kellinghusen verabschiedete (5:11, 8:11).

Im Halbfinale standen sich dann die beiden Landkreisrivalen aus Brettorf und Ahlhorn gegenüber. „Es war allerdings kein typisches Derby, sondern eher ein zerfahrenes Spiel“, fasste TVB-Trainer Klaus Tabke die Partie zusammen. „Wir standen kompakt in der Abwehr“, freute sich ASV-Spieler Tim Albrecht. Da außerdem Christoph Johannes gute Aufschläge servierte, gewann Ahlhorn am Ende verdient mit 2:0 (11:7, 11:6). „Das Ergebnis war aus unserer Sicht keine Schande, wir haben einige Erkenntnisse mitgenommen“, sagte Tabke. Sein Team sicherte sich danach im kleinen Finale mit einem 11:3-Erfolg gegen den TSV Hagen den dritten Platz.

Im Endspiel musste sich der Ahlhorner SV dem VfL Kellinghusen mit 0:2 (6:11, 9:11) geschlagen geben. Kurios: Den zweiten Satz beendeten die Ahlhorner aufgrund einer Verletzung von Sören Dahms nur mit vier Spielern. „Wir haben uns trotzdem gut verkauft“, zeigte sich Tim Albrecht insgesamt zufrieden.