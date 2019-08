Brettorf Früher war der offizielle Name „Behindertensportfest“, inzwischen nennt sich das Ereignis „Sportfest ohne Limits“. Geblieben ist das Konzept: Menschen mit Handicap einen vergnüglichen Vormittag mit viel Abwechslung und reichlich Bewegung bieten. So soll es auch am Freitag, 6. September, auf dem Sportplatz Brettorf am Bareler Weg sein. Um 9 Uhr beginnt das 35. Sportfest mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Landkreis Oldenburg und umzu. Veranstalter ist wie stets die Kontaktgruppe für Behinderte und Nichtbehinderte im TV Brettorf.

Auch wenn es bereits die 35. Auflage ist: In diesem Jahr gibt es eine Premiere. Julia und Ufke Janssen haben die Leitung der Kontaktgruppe übernommen, nachdem sich der langjährige Sprecher Gerrit Meyer aus dem Amt zurückgezogen hat. Zusammen mit Ela Dölemeyer, Karin Tangemann, Rudolf Zingler und Anna Kassens bereiten Janssens das Fest vor. Unterstützt werden sie während der Wettbewerbe von weiteren Helfern. „Wir machen zunächst weiter wie bisher“, so Ufke Janssen, der vielen als langjähriger Leiter der Grundschule Neerstedt und heutiger Leiter der Grundschule Harpstedt bekannt ist. Für Neuerungen oder Anregungen sei man offen und würde sie dann für 2020 aufnehmen.

Mehr als 100 Anmeldungen aus dem Landkreis Oldenburg, der Stadt Oldenburg sowie Delmenhorst und Bremen sind bereits eingetroffen. Weitere sind willkommen, wie Janssen betont, auch wenn der offizielle Anmeldeschluss verstrichen ist. Per E-Mail janssentvb@online.de können die Anmeldeunterlagen angefordert werden, falls sie noch nicht vorliegen. Im Vorfeld waren die Einladungen an viele Wohneinrichtungen für Behinderte gegangen.

Das Sportfest ohne Limits geht am 6. September von 9 bis 13 Uhr. Die Siegerehrung ist für 12 Uhr geplant. Neben den klassischen Leichtathletikdisziplinen wie Laufen, Springen und Werfen sind reichlich lustige Geschicklichkeitsspiele dabei. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Das Sportfest ohne Limits ist beim TV Brettorf zugleich der Auftakt zum alljährlichen Sportfest des Vereins. Am Samstag, 7. September, geht es ab 14 Uhr um die Faustball-Vereinsmeisterschaften am Sonntag, 8. September, ganztägig um das Familienfest mit einem großen Programm für alle Generationen.