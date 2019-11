Brettorf /Moslesfehn Auch am zweiten Spieltag blieben die Faustballer des SV Moslesfehn in der 2. Bundesliga der Männer ungeschlagen. Brettorf II ziert derweil mit 0:8 Punkten das Tabellenende.

TV Brettorf II - SV Moslesfehn 0:3 (5:11, 4:11, 8:11). Zu einer klaren Sache wurde das Landkreisderby. Im ersten Satz überraschte die junge Truppe der Brettorfer zwar mit einer 4:1-Führung, doch danach drehten die Gäste auf. Mit fünf Punkten in Folge übernahmen sie die Führung und überließen dem TVB bis zum Satzende auch nur noch einen Punktgewinn. Der zweite Durchgang wurde zu einer noch deutlicheren Angelegenheit für den Favoriten, der sich schnell einen 6:0-Vorsprung erarbeitete. Danach schnupperte Brettorf noch einmal kurz an einer Überraschung und ging mit 7:2 in Führung, doch auch in dieser Phase gelang es dem SVM, das Blatt wieder zu wenden.

SV Moslesfehn - MTV Vorsfelde 3:1 (9:11, 11:5, 11:6, 11:9). „Das war ein ganz wichtiger Sieg“, freute sich SVM-Trainer Bodo Würdemann, der in Vorsfelde einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Aufstiegsplätze sieht. Im ersten Satz mussten sich die Moslesfehner trotz einer 5:1-Führung knapp geschlagen geben. Danach lief es beim SVM aber immer besser. „Wir haben überragend abgewehrt“, lobte Würdemann seine Defensive. Außerdem gelang es, mit guten Angaben den gegnerischen Angreifer Martin Teuner aus dem Spiel zu nehmen. „Bis jetzt läuft es gut für uns“, lautet Würdemanns Zwischenbilanz nach den ersten vier erfolgreichen Spielen. „Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet“, so der SVM-Coach, der voraussichtlich während der gesamten Hallensaison auf Hauptangreifer Florian Würdemann (Patellasehnenentzündung) verzichten muss.

TV Brettorf II - MTV Vorsfelde 0:3 (11:13. 5:11, 6:11). Zumindest im ersten Satz verlangten die Brettorfer, die erneut auf einige Akteure verzichten mussten, den Gästen alles ab und verloren denkbar knapp in der Verlängerung. In den folgenden beiden Durchgängen geriet das Team dann aber jeweils früh in Rückstand. „Wir haben uns insgesamt ordentlich verkauft. Die Punkte für den Klassenerhalt müssen wir aber gegen andere Mannschaften holen“, sagte TVB-Spieler Jörn Kläner.