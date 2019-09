Brettorf /Neerstedt /Dötlingen Schnelle Seifenkisten, spektakuläre Spiele, super Songs: Dieses Wochenende in der Gemeinde Dötlingen bietet sehr viel für alle Generationen. Selbst die Kunst- und Naturfreunde gehen nicht leer aus. Im Überblick:

Seifenkistenrennen

Ein Klassiker auf dem Dötlinger Dorfring: das Seifenkistenrennen der MSG (Motorsportgemeinschaft) Hunte-Delme am Samstag, 7. September. Ab 14 Uhr rollen die Blechkisten den Berg hin­unter, aufgeteilt in verschiedene Kategorien. Auch Bobby-Cars gehen wieder an den Start. Die Siegerehrung ist gegen 18 Uhr geplant.

Natur

Am Samstag, 15.30 Uhr, startet die Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen einen Rundgang durch den Dorfgarten. Beim Insekten-Spaziergang geht es darum, wie Lebensräume für Insekten geschaffen werden können. Die Führung beginnt am Pavillon im Dorfgarten.

Sportfest

Der Samstag auf dem Brettorfer Sportplatz steht im Zeichen der Faustballer des TV Brettorf. Sie spielen ab 14 Uhr (Nachwuchs) beziehungsweise 16 Uhr (Erwachsene/Hobbyklasse) ihre Meister aus. Daran schließt sich ein gemütliches Beisammensein an.

Der Haupttag des Sportfestes des TV Brettorf beginnt am Sonntag, 10 Uhr, mit dem Start zur Radtour beim Haus der Vereine. Um 12 Uhr startet die Sportfestolympiade auf dem Sportplatz, parallel zum Mittagessen. Um 15.15 Uhr ist der Bio-Luftballonstart.

Dann folgt ab 15.30 Uhr der Höhepunkt: das Duell „Klein gegen Groß“. Spektakel versprechen auch die „Spiele ohne Grenzen“ ab 16.30 Uhr. Siegerehrung und Tombola beenden das Brettorfer Familienfest.

Party

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Neerstedt hat es geschafft: Die „F.F.N.-Fete“ hat sich zum Renner entwickelt. So war die Maschinenhalle Kuhlmann zuletzt bestens besucht. 2019 gibt es am Samstag bereits ab 19.30 Uhr eine BBQ-Grillparty (auf Anmeldung). Ab 22.30 Uhr startet die F.F.N.-Fete 2019 mit Musik von Ralf Burnett. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – samt Cocktailbar.

Vernissage

Wladimir Barantschikov, Meister des Fantastischen Realismus, lebt und arbeitet bis 13. Oktober in der Müller-vom-Siel-Kate in Dötlingen. Die Vernissage ist am Sonntag, 8. September, 11.30 Uhr.

Tanztee

Von 15 bis 17 Uhr wird am Sonntag das Tanzbein im Dötlinger Hof in Dötlingen geschwungen. Für Musik sorgen Elvira Fischer und Rick Ventura.

Konzert

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, 17 Uhr, gestalten das Chörchen und der Posaunenchor der ev.-luth. Gemeinde Dötlingen ein Konzert in der Dötlinger St.-Firminus-Kirche. Es wird ein abwechslungsreiches Programm aus Liedern und Texten geboten.