Brettorf Schwarz-rot-goldene Fahnen sowie schwarz-weiße TV-Brettorf-Flaggen schwangen am Montagabend am Bareler Weg im Wind: An der Sporthalle in Brettorf haben rund 100 Menschen die U-18-Faustballmannschaft in Empfang genommen. In Cabriolets fuhren die Deutschen Meister vor, vorbei am jubelnden und klatschenden Publikum.

Bei der Heimkehr durfte, neben den Medaillen, der goldene Pokal natürlich nicht fehlen: Den haben sich die jungen Sporttalente am Wochenende in Waibstadt (Baden-Württemberg) in der finalen Begegnung der Deutschen U-18-Faustballmeisterschaft gegen den TV Vaihingen/Enz erspielt: Mit 2:0 beendeten sie den Wettkampf (11:9, 11:5). Zuvor galt es, sich im Halbfinale gegen den Landkreis-Rivalen Ahlhorner SV durchzusetzen – letztlich zog Brettorf mit 12:10 und 11:3 ins Finale.

In der Sporthalle ließen sich die U-18-Meister von Vereinsmitgliedern, Freunden und Familie mit Geschenken und Blumensträußen für diesen Sieg feiern. Bei Musik und Applaus nahmen sie auf dem Podest Platz.

Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille sowie der stellvertretende Landrat Günter Westermann kamen zur Feierstunde hinzu, um dem Team um Trainer Tim Lemke und Trainer Klaus Tabke zu gratulieren. „Ein deutscher Meistertitel ist – auch wenn es das fünfte Mal ist – immer etwas Besonderes“, sagte Spille und überreichte „ein bisschen was für die Vereinskasse“. Viermal Gold auf dem Feld, jetzt ein Sieg in der Halle – darauf von TVB-Vorsitzenden Helmut Koletzek angesprochen, wussten die Jungs nicht, was sie zu dieser Leistung noch sagen sollen. Koletzek zeigte sich stolz: „Ihr werdet euren Mann auch in der Herrenliga stehen.“

„Es ist schön, dass wir hier im Landkreis eine solche Sporthochburg haben“, sagte Westermann. Lob ging nicht nur an die Spieler, sondern auch an das Trainer-Duo Tabke und Lemke. Hartmut Schütte überreichte den beiden stellvertretend für die Eltern ein Präsent.

