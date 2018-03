Handballer spielen Turnier in Spanien

Calella /Bookholzberg Bereits am Montagmittag sind vier Jugendmannschaften der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg mit dem Bus nach Spanien aufgebrochen. Dort spielen die Handball-Talente beim internationalen Turnier Ciutat de Calella Trophy in der katalanischen Stadt.

Die Reise angetreten haben die zweiten männlichen A-, B- und C-Junioren sowie die weiblichen B-Juniorinnen. „Erst standen ein paar freie Tage zur Verfügung bevor das Turnier am Karfreitag startet“, berichtet der HSG-Vorsitzende Holger Jüchter. Am Ostersamstag und -sonntag finden die Gruppenspiele statt, bevor das Turnier am Ostermontag mit den Finalspielen und der Siegerehrung zu Ende geht. „Die Rückfahrt ist dann für Dienstag geplant, so dass die Gruppen in den frühen Morgenstunden des Mittwochs wieder in Bookholzberg eintreffen wird“, sagt Jüchter.

Währenddessen bereiten sich die ersten männlichen A-Junioren über Ostern beim Kolding Handball Cup in Dänemark auf die anschließenden Qualifikationsturniere zur Junioren-Bundesliga Handball vor. Sowohl zum spanischen als auch zum dänischen Turnier haben sich Mannschaften aus ganz Europa angemeldet.