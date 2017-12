Charlotttendorf Manchmal, das weiß ja jedes Kind, schickt der Weihnachtsmann auch einen Engel vorbei, weil er selbst keine Zeit hat. Einer dieser himmlischen Boten ist ziemlich sicher Manuela Hafft. Auf Facebook hatte die 28-jährige Huntloserin von der Aktion „Schenke Kindern Zeit mit Pferden“ gelesen. „Dort kann man sich eintragen, wenn man sein Pferd zur Verfügung stellen möchte. Eine tolle Idee, an der ich mich sofort beteiligt habe.“ Ganz bewusst geht sie mit ihrem Engagement an die Öffentlichkeit: „Es ist mir wichtig, dass diese Aktion noch viel bekannter wird und sich möglichst viele andere Reiter in der Region daran beteiligen“, betont sie.

Zeit mit dem Pferd Die Aktion „Schenke Kindern Zeit mit Pferden“ richtet sich an Kinder aus sozial schwachen Familien, Kinder mit Handicap, nach schwerer Erkrankung oder in vergleichbaren Situationen. Auf der Internetseite werden in einer interaktiven Landkarte alle Regionen angezeigt, in denen Anbieter zu finden sind. Bis nach Österreich und in die Schweiz zieht die Aktion mittlerweile Kreise. Mehr Informationen auf der Website unter http://schenke-kindern-zeit-mit-pferden.de

Kindern Freude machen

Ob eine Reitstunde oder nur das Pferd im Stall striegeln – alles ist möglich. Über die Facebook-Seite bekam Manuela Hafft Kontakt zu der achtjährigen Miriam aus Oldenburg. Schnell stand fest: Genau solch einem Kind wollte sie eine Freude machen. Vor Weihnachten 2016 war das Mädchen schwer erkrankt, konnte sich teilweise nicht mehr bewegen. Erst langsam geht es ihr nun wieder besser. „Diese Geschichte ist mir ans Herz gegangen. Die Zeit mit meinem Pony teile ich gern mit Miriam“, sagt Manuela Hafft. Auch sie selbst hat schwere gesundheitliche Probleme, konnte zeitweise ihr Pferd gar nicht selbst reiten.

An diesem Nachmittag auf dem Hof Oranje in Charlottendorf-Ost nimmt sich Manuela Hafft viel Zeit für Miriam, ihre fünfjährige Schwester Ranym und deren Freundin Martha (4). Ganz behutsam nähern sich die Kinder ihrem Pony „Nobody’s perfect“ oder kurz „Nobby“. Sie füttern es, dürfen es striegeln, ihm die Gamaschen und die mit Glitzersteinen verzierten Hüftglocken anlegen. „Die habe ich heute extra für euch ausgesucht“, verrät die passionierte Reiterin. Die Mädchen strahlen.

Zurückhaltung legt sich

Die anfängliche Zurückhaltung legt sich, und als es in die Reithalle geht, sind die drei Mädchen spürbar aufgeregt. Obwohl eigentlich Miriam die Hauptperson ist, lässt sie der kleinen Martha den Vortritt. Endlich aber sitzt auch sie auf dem Pferd – und ihre Augen glänzen vor Glück. Die anfängliche Angst ist vergessen, souverän klopft sie Nobby den Hals.

Für Nobby ist dieser Einsatz nichts Ungewöhnliches: Das Pony ist zum therapeutischen Reiten ausgebildet. „Reiten ist für Kinder ganz viel wert. Es schult ihr Sozialverhalten, gibt ihnen Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein“, erklärt Manuela Hafft, die selbst bereits als Vierjährige im Sattel gesessen hat.