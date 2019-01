Colnrade Darf ich meinen Goldfisch in der Hunte aussetzen? Wie unterscheidet man das Rotauge von der Rotfeder? Welche Frösche und Lurche sind geschützt? – Knifflige Fragen kommen dieser Tage im Domizil des Fischereivereins Colnrade aufs Tapet. Zwölf Naturfreunde drücken dort die „Schulbank“. 14 Doppelstunden sind zu absolvieren, danach sollten die Teilnehmer die drei Antworten kennen und noch eine Menge mehr wissen. Ihr Ziel: die Lizenz zum Angeln.

Einsteigen noch möglich Kurzentschlossene, die am Vorbereitungslehrgang teilnehmen möchten, können an diesem Donnerstag, 17. Januar, um 19 Uhr ins Fischereiverein-Domizil im Dorfgemeinschaftshaus Colnrade, Kieselhorster Weg 7 (Eingang von der Schulstraße aus), kommen. Der Unterricht dauert jeweils von 19 bis 20.45 Uhr. Die Kosten: 85 Euro (inklusive Getränke).

„Vorbereitungslehrgang für die Sportfischerprüfung“ nennt sich der Kursus, der am Dienstagabend angelaufen ist. Die Ausbilder Reiner Aschenmoor und Gerd Meyer, beide Mitglied im Fischereiverein, haben mit den Jugendlichen und Erwachsenen ein üppiges Pensum zu absolvieren: allgemeine und spezielle Fischkunde, Gewässerkunde, Gerätekunde, Tier- und Umweltschutz sowie natürlich auch Gesetzesgrundlagen sind durchzuackern. In sieben bis acht Wochen, so sagt Aschenmoor, könnten sich die Teilnehmer dann der Fischerprüfung stellen, die vom Landesfischereiverband Weser-Ems abgenommen wird.

Nur wenige der Lernenden kommen aus Colnrade selbst, wo der 210-Mitglieder-Verein zuständig ist für 8,6 Kilometer Hunte sowie Teiche, Altarme und Bäche. „Harpstedt, Ahlhorn, Cloppenburg, Bassum, Dötlingen“, zählt Aschenmoor die Herkunftsorte der Teilnehmer auf. „Oft ist schon ein Verwandter im Verein.“ Via Mundpropaganda würden dann die Termine der Lehrgänge weitergetragen.

Vorgeschrieben ist, dass Jugendliche unter 14 Jahren nicht allein angeln dürfen – was auch erklärt, weshalb die mit 13 Jahren jüngste Teilnehmerin ihren Fischerei-Erlaubnisschein frühestens an ihrem 14. Geburtstag erhalten wird.

Angeln, das sei in Deutschland ein sehr verbreitetes Hobby, erklärt Aschenmoor. „Vier Millionen Leute“ hätten den begehrten Schein, davon seien 2,5 Millionen in Vereinen und Verbänden organisiert. „Das geht vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Arzt.“

Was da lockt? Da gibt es für Reiner Aschenmoor mehrere Motive: „In der Natur sein. Abschalten. Und auch mal einen schönen Fisch auf dem Teller haben.“

Aus der Hunte könnten die Teilnehmer später zum Beispiel Karpfen und Schleie, Hechte, Zander, Barsche oder Aale an Land ziehen. Wanderarten wie Lachs und Meerforelle, die im Süßwasser geboren werden und zum Laichen wieder in ihre Geburtsgewässer zurückkehren, gebe es im Raum Colnrade nicht: Für sie ist bislang noch das Huntewehr in Wildeshausen ein unüberwindliches Hindernis. Der Stadtgraben wird von den Fischen nicht angenommen, sie suchen den direkten Weg.

• Die Antworten zu den Eingangsfragen: 1. Privatleute dürfen Fische nicht in öffentlichen Gewässern aussetzen. 2. Beim Rotauge beginnt der Ansatz der Rückenflosse senkrecht über dem Ansatz der Bauchflosse, bei der Rotfeder ist die Rückenflosse nach hinten versetzt. 3. Alle Frösche und Lurche sind geschützt.