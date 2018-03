Sportplatz wird „Baustelle“

Auf dem Sportplatz des SC wird der Drainagestrang entlang der vorderen Seitenlinie neu verlegt, beschloss die Versammlung. Durch Eigenleistung will man versuchen, die Kosten in Grenzen zu halten. Dass hier Handlungsbedarf besteht, hatte Fußball-Abteilungsleiter Frank Lehnhof in seinem Bericht deutlich gemacht: An der Seitenlinie sei der Boden schon bei leichtem Regen aufgeweicht. „Wir mussten zahlreiche Spiele absagen oder unter äußerst widrigen Bedingungen spielen.“ Bei einer Partie sei es gar zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Grünes Licht wurde dem (neuen) Vorstand gegeben für Maßnahmen, mit denen die Beleuchtung des Spielfeldes verbessert wird. Die Holzhütte auf dem Platz soll eine Heizung erhalten.