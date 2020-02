Daverden /Neerstedt Da haben es die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt aber mal richtig spannend gemacht: Beim TSV Daverden holte das Team von Trainer Andreas Müller am Samstagabend mit 27:26 (11:13) zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Gefeierter Matchwinner bei den „Grünhemden“ war Rückraumspieler Eike Kolpack, der 20 Sekunden vor Schluss mit seinem insgesamt zehnten Treffer den Auswärtssieg perfekt machte.

Gäste-Coach Müller musste nach dem Abpfiff erst einmal durchpusten: „Wir nehmen diese Punkte dankbar und gerne mit. Nach diesem heißen Kampf hat sich die Mannschaft mit einer tollen Moral auch selbst belohnt.“

Insgesamt war es von beiden Seiten jedoch eine schwach geführte Begegnung mit viel Krampf. Zudem musste man auf das gewohnte Ballharz verzichten, was bei einigen Spielern nicht so gut ankam. Dennoch machte Neerstedt das Beste aus der Situation. Die Deckung mit einem starken Keeper Lukas Oltmanns stand sehr sicher und ließ den Daverdener Rückraum um Lajos Meisloh kaum einmal zur Entfaltung kommen. Nach wechselnden Führungen in der ersten Halbzeit blieb die Partie nach dem Seitenwechsel ausgeglichen. In der 49. Minute ging Neerstedt nach Treffern von Kevin Pintscher, Michael Uken und Julian Hoffmann mit 21:18 in Führung. Doch wenig später kamen die Hausherren durch Meisloh erneut zum Ausgleich (23:23/53.). Danach ging es hin und her. Nach Kolpacks Tor zum 27:26 bot sich Daverden noch die Ausgleichschance. Doch den letzten Wurf wehrte Oltmanns bravourös ab.

„Der Sieg war für uns umso wichtiger, weil fast alle Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gepunktet haben“, hielt Müller fest.