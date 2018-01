Delmenhorst Einen neuen sowie einen altbekannten Titelträger gab es am Wochenende bei den Hallenmeisterschaften der Oldie-Fußballer des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst: Während es der VfL Stenum am Freitagabend in der Klasse Ü 50 auf Platz eins schaffte, verteidigten am Sonntagmittag die Ü-40-Kicker der SG Döhlen/Großenkneten ihren Titel in der Delmenhorster Stadionhalle.

Drei Tage lang regierte König Fußball in der Halle an der Düsternortstraße. Den Auftakt machten am Freitagabend die Altsenioren Ü 50. Auch hier gingen die Großenkneter als Vorjahressieger ins Rennen, konnten ihren Titel diesmal aber nicht verteidigen. In den Weg stellte sich ausgerechnet der Vorjahreszweite VfL Stenum, der sich im Endspiel nach Neunmeterschießen behauptete.

Acht Mannschaften traten in der Vorrunde zunächst in zwei Gruppen an, nachdem der Delmenhorster TB kurzfristig seine Teilnahme absagen musste. Spannend ging es in Gruppe A zu, wo sich die SG Döhlen/Großenkneten und der TuS Heidkrug ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Döhlen/Großenkneten war mit einer 0:1-Niederlage gegen den TV Falkenburg ins Turnier gestartet, gewann aber die folgenden drei Partien und wurde Gruppensieger. Heidkrug kam ebenfalls auf neun Zähler und sicherte sich Rang zwei in seinem vorletzten Spiel gegen Falkenburg (1:0). Die Falkenburger selbst, die sich zuvor bereits ein 1:1 gegen VfL Stenum II geleistet hatten, waren damit raus aus dem Titelrennen.

Deutlicher ging es hingegen in Gruppe B zu, wo sich der VfL Stenum mit neun Punkten Platz eins sicherte vor Gastgeber TV Jahn Delmenhorst (6), FC Hude (3), und Borussia Delmenhorst.

Im Halbfinale setzte sich die SG Döhlen/Großenkneten mit 1:0 gegen TV Jahn durch, mit dem gleichen Ergebnis erreichte Stenum gegen Heidkrug das Finale. Die Heidkruger sicherten sich danach mit einem 1:0-Erfolg gegen Jahn den dritten Platz. Auch das Endspiel verlief ausgeglichen und umkämpft. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1, im Elfmeterschießen hatten die Stenumer dann etwas mehr Glück und durften nach einem 4:3-Sieg jubeln.

Minimal verändert hatte sich auch das Teilnehmerfeld bei den Oldies Ü 40. Der TV Falkenburg hatte sein Team noch nachgemeldet, dafür musste der Bookholzberger TB kurzfristig absagen. Somit blieb es bei zwölf teilnehmenden Mannschaften, die ihre Vorrundenspiele am Samstag in zwei Sechsergruppen austrugen. In Gruppe A schafften die SG Döhlen/Großenkneten mit zwölf Punkten vor dem TV Jahn Delmenhorst II (11) und Harpstedter TB (8) den Einzug in die Hauptrunde. Pech hatte der TSV Ippener, der nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem punktgleichen HTB ausschied. Auch der SV Atlas Delmenhorst (3) und die SG Bookhorn (0) mussten hier die Segel streichen.

In Gruppe B behaupteten sich der TuS Heidkrug (13 Punkte), TV Falkenburg (11) und VfL Stenum (10), während TV Jahn Delmenhorst (6), Delmenhorster TB (3) und SC Dünsen (0) ausschieden.

In der Endrunde traten dann die drei besten Teams der Vorrundengruppen in einer Sechsergruppe an – die Entscheidung fiel im Modus „Jeder gegen Jeden“. Und hier sollte es dann am Sonntagvormittag noch einmal richtig spannend werden. Der Titelverteidiger aus Großenkneten und der Harpstedter TB lagen nach vier Partien mit jeweils zehn Punkten gleichauf und mussten nur noch gegeneinander spielen – das Turnier hatte auch im neuen Modus ein echtes „Finale“. Während der SG bereits ein Remis gereicht hätte, musste Harpstedt gewinnen – und ging auch mit 1:0 in Führung. Doch Döhlen/Großenkneten hielt dagegen, und Klaus Delbanco schoss postwendend den Ausgleich. Der Siegtreffer von Jörn Pöthke ließ schließlich die Kneter jubeln. „Unsere starke Abwehr und die Ausgeglichenheit waren entscheidend“, sagte Delbanco.

Anschließend sicherte sich Jahn Delmenhorst II mit einem 1:0-Erfolg gegen den TV Falkenburg den zweiten Platz vor dem punktgleichen Harpstedter TB (beide 10). Vierter wurde TuS Heidkrug (6) vor Falkenburg (4) und den sieglosen Stenumern.

„Es war ein rundum gelungenes Wochenende mit tollen Spielen. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz“, bilanzierte Thomas Luthardt, Vorsitzender des Kreisspielausschusses. Wermutstropfen sei die schwere Verletzung eines Spielers von Gastgeber Jahn Delmenhorst II gewesen.