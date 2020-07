Leichtathletik: Sportler zeigen Topleistungen

Delmenhorst /Ganderkesee Nach mehr als viermonatiger Wettkampfpause durften viele Leichtathleten endlich wieder etwas Wettkampfluft schnuppern. Bei den Einzel-Bezirksmeisterschaften im Delmenhorst Stadion an der Düsternortstraße gingen insgesamt 231 Athleten aus 56 Vereinen an den Start. Wolfgang Budde (Delmenhorst), der sowohl Bezirksvorsitzender als auch Chef des Leichtathletikkreises Delme-Hunte ist, zeigte sich nicht nur mit der hervorragenden Beteiligung – er registrierte eine Starterfüllung von 98 Prozent – überaus zufrieden. Auch die gesamte Organisation und den insgesamt doch reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, die coronabedingt mit einigen Veränderungen über die Bühne ging, bewertete Budde positiv.

Konzept umgesetzt

„Das vorgeschriebene Hygienekonzept wurde erfolgreich umgesetzt“, resümierte der Bezirksvorsitzende. Die Abstandsregeln seien immer eingehalten worden. „Die Stimmung war so gut, dass nicht einmal der zwischenzeitliche Ausfall der Zeitmessung und der damit verbundene Zeitverzug eine Missstimmung aufbrachte“, berichtete Budde. Einen ganz besonderen Dank richtete er zudem an alle Kampfrichter und Helfer. „Sehr viele von ihnen gehören zur sogenannten Risikogruppe und haben uns dennoch unterstützt. Ohne diese Einsatzbereitschaft wäre die Wettkampf-Leichtathletik im Stadion in ihrer jetzigen Form nicht aufrecht zu halten“, erklärte der Delmenhorster.

Angeboten wurden Laufwettbewerbe von 100 bis 800 Metern sowie Weit- und Dreisprung. Dagegen entfielen in diesem Jahr Langstreckenläufe ebenso wie beispielsweise Hochsprung oder sämtliche Wurfdisziplinen. Neben den Athleten aus dem Bezirk Weser-Ems, die offiziell um die Titel kämpften, mischten sich auch zahlreiche Sportler aus anderen Regionen, deren Ergebnisse allerdings nicht in die Meisterschaftswertungen einflossen. Einer von diesen Athleten war Fabian Dammermann von der LG Osnabrück, der zu den Spitzensportlern der deutschen Leichtathletik zählt. Er lief die Wettbewerbe über 200 und 400 Meter und war in beiden Rennen mit Abstand am schnellsten.

Titel für Ganderkeseer

Einen recht einsamen 800-Meter-Lauf absolvierte außerdem Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee. Goedeke war in der Altersklasse U 20 der einzige Starter. Dennoch schaffte er nach längerer Verletzungspause in 1:58,47 Minuten eine gute Zeit und wurde Bezirksmeister. Seine Vereinskollegin Johanna Struthoff (U 20) lief über 100 Meter die zweitschnellste Zeit (13,88 Sekunden im Vorlauf, 14,02 im A-Finale) und wurde Vizemeisterin. Platz zwei belegte Struthoff außerdem im Weitsprung mit 5,01 Metern. Im 200-Meter-Lauf wurde Sophie Adermann, ebenfalls von der LGG Ganderkesee, Vierte. Einen weiteren Bezirkstitel in den Landkreis holte Jannes Popken vom TV Hude (U 18), der die 400 Meter in 67,34 Sekunden lief. Auf Platz fünf schaffte es die Huderin Vanessa Stankewitz bei den Frauen über 800 Meter. Im Weitsprung verpasste Katharina Trey (U 20) als Vierte mit 4,64 Metern das Siegerpodest nur knapp.

Bereits an diesem Freitag, 17. Juli, tummeln sich die Athleten erneut im Delmenhorster Stadion: Dann steht ab 18 Uhr das erste Ferien-Abendsportfest des Kreises Delme-Hunte auf dem Programm.