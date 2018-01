Philip Immerthal verstärkt SV Atlas

Delmenhorst Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst rüstet seinen Kader in der Winterpause weiter auf. Am Freitagvormittag gab der Verein bekannt, dass mit Philip Immerthal ein weiterer Neuzugang für die Rückrunde feststeht. Immerthal war zuletzt für den Heidmühler FC aktiv und hatte als Kapitän maßgeblich zum Landesliga-Aufstieg beigetragen. Der im zentralen Mittelfeld einsetzbare 24-Jährige durchlief die Jugend des VfL Oldenburg und spielte im Herrenbereich auch schon für TuS Obenstrohe und BV Bockhorn.

„Ich bin glücklich, dass der Wechsel nach einigen Schwierigkeiten über die Bühne gegangen ist. Nach meinem Studienabschluss, einem Berufseinstieg in Bremen und dem damit unmittelbar bevorstehenden Wohnortwechsel von Sande nach Oldenburg war mir sofort klar, das Angebot vom SV Atlas annehmen zu wollen. Ich freue mich darauf, in einer ambitionierten Oberliga-Mannschaft und vor den vielen Fans spielen zu können“, so Immerthal.

„Mit Philip bekommen wir einen intelligenten und motivierten Spieler, der im zentralen Mittelfeld variabel einsetzbar ist“, freut sich Atlas- Cheftrainer Jürgen Hahn.