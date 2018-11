Dingstede Wenige Tage vor dem Wettbewerb um den Kleinkunstpreis „Goldener Ose“ – an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr im Dingsteder Krug – hat den Veranstalter Johannes Cernota eine schlechte Nachricht erreicht. Braidon Morris („Zauberei und anderer Wahnsinn“) kann nicht auftreten. „Ihm ist am Wochenende ein anderer Autofahrer hinten reingefahren“, erzählt Cernota. Anfangs habe Morris noch gedacht, dennoch auftreten zu können. Doch mittlerweile sei klar, dass er unter einem Schleudertrauma leide und nicht auf die Bühne könne.

Zum Glück hatte der Vater der Osenzwerge schon im Vorjahr bei der Recherche für die Premiere des Wettbewerbs eine Liste geeigneter Kleinkünstler angelegt. So ist es ihm gelungen, schnell noch einen adäquaten Ersatzmann für Morris zu finden. Er heißt Johannes Arnold, kommt aus Bremen, trägt gerne enge Anzüge im Hipster-Stil und beherrscht wie Braidon Morris das Zauberhandwerk und Jonglage. Als Kartenmagier zaubert er mit Spielkarten und verblüfft mit seiner Fingerfertigkeit selbst Zuschauer, die ihm aus unmittelbarer Nähe auf die Hände schauen.

In seiner Show präsentiert Arnold unterschiedliche Illusionen und magische Fähigkeiten. Vielleicht am verblüffendsten – als „Mentalist“ liest der Künstler die Gedanken seiner Gäste und lässt alleine mittels Gedankenkraft Armbanduhren stehen. Das dürfte zumindest ältere Zuschauer an den Israeli Uri Geller erinnern, der 1974 in der Wim-Thoelke-Show stehengebliebene Uhren zum Ticken brachte. Aber auch Alltagsgegenstände wie Münzen, Fingerringe und Schaumgummibälle kann Johannes Arnold so geschickt kommen und gehen lassen, dass sich am Ende die Zuschauer fragen: „Wie macht der das nur?“

Im Gegensatz zum Freitagabend ist der Festball am Samstagabend mit der Band „Smaaties“ noch nicht ausverkauft. Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro (Rathaus und Bürgerservice-Büro, freitags bis 12 Uhr), an der Abendkasse 14 Euro. An beiden Veranstaltungstagen wird vor dem Dingsteder Krug ein Taxistand eingerichtet.