Döhlen Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe konnten der TuS Döhlen mit seinem Sommerfest auf dem Sportplatz in der Ortschaft feiern. „Heute geht es nicht nur um das Faustballturnier und die Spiele-ohne-Grenzen-Mini-Olympiade, sondern auch um den 90. Geburtstag unseres Vereins“, hob der Vorsitzende Gerrit Ellinghausen hervor.

Gerade liefen noch die Runden-Spiele im Faustball. Mitmachen konnten zusammengewürfelte Teams oder Mannschaften wie die Mega-Girls aus Döhlen. Allesamt trugen sie ein Shirt mit dem Mega-Aufdruck. Mallorca-Urlauber wissen, worum es sich handelt: um die Mega-Disco mit Party ohne Ende. Party wollten die jungen Damen auch am Faustballnetz machen. Schließlich gewannen sie die Mini-Olympiade.

Sieger des Faustballturnieres wurden Haus Slytherin vor Meine Lieblingsmannschaft und dem TuS-Vorstand.

Insgesamt wurde das Turnier als Werbung für den Faustball verstanden. 18 Teams, die dabei sind, seien eine stolze Anzahl. Ellinghausen: „Wir haben auch Listen ausgehängt, um Interessierte um Eintrag zu bitten, sich in der Faustballabteilung einzubinden beziehungsweise mitzuspielen.“

Weiteren Spaß versprach die Mini-Olympiade. „Davon weiß bislang noch niemand außer den Vorstandsmitgliedern davon“, ließ Ellinghausen durchblicken. Sonst bildete das feucht-fröhliche Planenrutschen immer den Abschluss des Sommerfestes. Diesmal war es nur ein Teil der grenzenlosen Spiele. Gelöst werden mussten auch Fragen zu einem Quiz über den TuS Döhlen. Auch musste noch ein Kistenlaufen absolviert werden. Höhepunkt war das Bierkrug-Schieben auf einem langen präparierten Tisch.

Das Nagel-Holz-Hauen fehlte ebenso wenig wie das Bier-Pong-Spiel am Tisch. Bei schönstem Spätsommerwetter an der 30-Grad-Marke gab es also Möglichkeiten für Spaß und gute Laune in ausreichendem Maße.

Das 90-jährige Bestehen des Turn- und Sportvereins Döhlen soll am 19. Oktober ab 19 Uhr bei Hillen gefeiert werden. „Dort veranstalten wir unseren großen Jubiläumsball mit DJ Daniel. Die Flyer sind schon fertig, Plakate kommen die Tage“, so der Vorsitzende.