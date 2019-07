Dötlingen Technik, Taktik, Torschuss: Beim dreitägigen Fußballcamp für Mädchen und Jungen am Wochenende auf dem Sportplatz des TV Dötlingen wurde der Nachwuchs fit gemacht für das Spiel mit dem runden Leder. Bereits zum zweiten Mal hatte die „Superkicker Fußballschule“ (Oldenburg) die Aktion in den Ferien angeboten.

Und die DFB-lizensierten Trainer Theo Mühlena, Thorben Schütte und Falk Mühlena zeigten sich hoch zufrieden mit dem Engagement der Fünf- bis Zwölfjährigen. „Alle sind voll motiviert bei der Sache, obwohl das Wetter nicht gerade berauschend ist“, fand Theo Mühlena. Er lobte zudem die optimalen Bedingungen auf dem Sportplatz. Die 28 Kinder starteten am Donnerstag mit einem sogenannten Stationstraining. In kleinen Gruppen wurde an der Technik gefeilt. Da waren Flugkopfbälle und Fallrückzieher wie bei den Profis zu sehen. Mit Mannschaften à fünf Personen wurde eine „Camp-Champions-League“ ausgespielt. Es gab Dribbel-Wettkämpfe und eine „Mini-Weltmeisterschaft“. Für ein Wettspiel stand gar der brasilianische Superstar Neymar Pate. Dabei mussten sich die kleinen Kicker aber nicht auf dem Boden wälzen, wie es Neymar bei der WM 2018 in Russland vormachte, sondern vielmehr aus fünf verschiedenen Positionen das Tor treffen. Zur Belohnung gab es für die Mädchen und Jungen Slapbänder in fünf verschiedenen Farben. „Die sind äußerst begehrt“, so Mühlena.

Für 135 Euro Teilnahmegebühr gab es für jedes Kind einen kompletten Trikotsatz. Die Kicker wurden auch mit Mittagessen und Getränken versorgt. Angetan von der Stimmung im Camp zeigten sich auch Stephan Rusche, E-Jugend-Trainer beim TV Dötlingen, und Betreuer Ingo Barge. „Das ist eine tolle Werbung für den Verein; und wir können etwas für die Kinder in den Sommerferien tun“, so Rusche. Und es waren keinesfalls nur Jugendliche des TV Dötlingen aktiv. Auch Handballer und Kinder aus anderen Vereinen machten mit.