Dötlingen /Großenkneten Paddel und Sicherheitsweste statt Kuchen und Kerzen: Dorothee Ottermann hat am Sonntag ihren Geburtstag mal anders nachgefeiert. Die Steinlogerin, die drei Tage zuvor ihren Ehrentag gehabt hatte, lud ihre Gäste ein, mit aufs Wasser zu kommen: Der Verkehrsverein Großenkneten, in dem sie selbst tätig ist, bot zum ersten Mal unter dem Titel „Natur pur“ eine Kanutour an.

„Die Gäste haben gejubelt und waren sofort dabei – das hat mich überrascht“, freute sich Ottermann. So zog es sie gemeinsam mit neun weiteren Frauen und Männern zu „Meyer’s Gasthaus“ in Huntlosen. Von dort wurden die insgesamt 15 Teilnehmer mit Autos vom Verkehrsverein zur Anlegestelle Oelmühle in Dötlingen gebracht. Einmal in ihrem Leben sei sie bisher gepaddelt, sagte Ottermann, bevor sie mit Mann Jürgen ins Kanu stieg. Zweimal gepaddelt war bisher Ellen Deepe: Die 62-Jährige hatte am 2. Juni Geburtstag gehabt und feierte am Sonntag ebenfalls mit vier weiteren Frauen ihren Ehrentag nach. „Das wird jetzt eine Mutprobe“, gab sie zu.

Angeboten wurde die Tour gemeinsam mit dem Bootsverleih Kanu4You. Dirk Richter vom Bootsverleih zeigte den Teilnehmern im Kanu sitzend an Land, was sie beim Paddeln zu beachten haben. „Falls jemand kentert: Keine Panik.“

Bevor es für gut vier Stunden aufs Wasser ging, achteten er sowie Gunda Kuhlmann vom Verkehrsverein darauf, dass die Sicherheitswesten richtig anlagen

Der Verein sei zufrieden mit der Resonanz, sagte Kuhlmann: Für die nächsten Touren am 23. und 30. Juni haben sich rund 20 beziehungsweise mehr als 30 Teilnehmer angemeldet. Für Verpflegung unterwegs ist gesorgt. Wer mehr erfahren möchte, meldet sich unter Telefon 0 44 35/60 01 17.