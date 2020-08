Wieder Im Tv Dötlingen Aktiv: Sabine Schütte möchte wieder durchstarten

Dötlingen Im Turnverein Dötlingen dürfte sie ein bekanntes Gesicht sein: Sabine Schütte war als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand aktiv, leitete Kurse und war für die Abteilung Breitensport zuständig. Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren ist die 55-jährige Dötlingerin im Verein Mitglied. Dann musste sie pausieren. Weswegen, darauf geht sie im Detail nicht ein. Nur so viel: Ihre Gesundheit machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Start im September

Insgesamt fünf Jahre konnte die Dötlingerin nicht im Verein aktiv sein – bis jetzt. „Ich bin zurück und wir können wieder durchstarten“, freut sich die gebürtige Ammerländerin. Ab September wird sie wieder ihren ersten Kursus geben können. Dass sie ausgerechnet während der Corona-Krise ihr „Comeback“ hat, stellt kein Problem dar: Sie ist den Hygieneregeln und Auflagen entsprechend vorbereitet.

Deswegen werden die Teilnehmer von „Body-Strenght“ gebeten, eigenes Material mitzubringen. Benötigt werden eine Trainingsmatte, Getränke (in unzerbrechlichen Flaschen), ein Trainingshandtuch, geeignetes Schuhwerk und passende Kleidung. Das Training basiert auf den fünf Elementen der Chinesischen Medizin. Zu den Übungen gehören „Toe Touch“, „Reverse Lunge“ oder „Bridge Chest Press“. Der Kursus, der eine Neuheit im TV Dötlingen ist, wird ab 1. September dienstags und donnerstags zwischen 19 und 20 Uhr in der Sporthalle in Dötlingen an der Karkbäk angeboten.

Freude auf Mitglieder

„Ich freue mich, die ,alten Hasen’ wieder zu sehen“, kündigt Schütte an. Anmeldungen nimmt sie entgegen unter Telefon 01 73/65 23 98 3.