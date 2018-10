Dünsen Als die Harpstedter Samtgemeindejugendpflege vor einem halben Jahr einen neuen Vorstoß in Sachen „Offener Kinder- und Jugendtreff Dünsen“ unternahm, war die Resonanz zunächst ernüchternd. Nur zwei Kinder kamen zum ersten Termin am 17. April, erinnert sich Maria Carbajo, die das neue Angebot betreut. „Aber ich hab’ gedacht: Einfach weiter machen.“ Und siehe da: Mittlerweile wird das Angebot angenommen. Im Schnitt kämen etwa zehn junge Dünsener – in der Mehrzahl Mädchen.

Anfangs war der Jugendtreff jeweils dienstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Doch weil Schul-AGs erst um 15 Uhr enden und die Schüler daher später zurück in Dünsen sind, habe man die Öffnungszeiten verlegt auf 15.30 bis 18.30 Uhr, erklärt Carbajo. Möglicherweise werde es demnächst noch eine neuerliche Änderung geben – auf einen anderen Wochentag.

Ein festes Programm gibt es im Kinder- und Jugendtreff nicht. Die jungen Gäste haben meist sehr konkrete Vorstellungen, was sie spielen oder unternehmen wollen. Maria Carbajo sieht sich dabei als Moderatorin, teils als Ideengeberin – und auch als Zuhörerin. „Manchmal brauchen auch Kinder und Jugendliche jemanden zum Reden.“

Die Atmosphäre beim Treff ist familiär. „Sehr offen, unkompliziert“ findet die 47-Jährige die jungen Besucher. Die meisten seien quasi Stammgäste. Und: „Ich hätte nicht gedacht, dass es in Dünsen so viele Kinder gibt.“

Carbajo war als Kind spanischer Einwanderer in Delmenhorst aufgewachsen, hatte hier zunächst im Einzelhandel gearbeitet. 1993 wanderte sie nach Galicien (Spanien) aus, absolvierte dort eine Lehre als Schneiderin. 2013 kam sie zurück. Vor ihrem Einsatz in Dünsen hatte Maria Carbajo bereits im Jugendzentrum in Neerstedt gearbeitet. „Kinder machen mir einfach Spaß“, sagt sie.

Was denn die Treff-Besucher in Dünsen am liebsten unternehmen? Aktuell, so sagt die Betreuerin, stehe Fensterbilder-Malen ganz klar vorn im Ranking. Auf Platz zwei: Nähen. Ein Nähprojekt allerdings brauche Zeit und Ausdauer, weiß die Dünsenerin. Ebenfalls sehr beliebt seien – drittens – Spiele. „Bingo“ zum Beispiel. „Das ist immer sehr lustig.“

„Out“ ist in Dünsen das Kickern, der gepflegte Apparat steht ungenutzt im Vorraum. Auch für Billard ist zurzeit niemand zu haben.

Sie hoffe, dass der Treff vielleicht als neue Attraktion eine Wii bekommt, sagt Carbajo. Das könnte vielleicht dazu beitragen, dass der Anteil an einer bestimmten Besucherklientel steigt: Jungen.

• Der Kinder- und Jugendtreff befindet sich in den Gemeinderäumen der Dünsener Kirche. Der nächste Öffnungstag ist nach den Ferien: Dienstag, 16. Oktober, 15.30 bis 18.30 Uhr.