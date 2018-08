Dünsen Erst der Sport, dann das Vergnügen. Das war am Samstag die Devise beim Korbball-Sommer-Turnier des Sportclubs (SC) Dünsen. Erst galt es um Platzierungen zu kämpfen, abends stand dann bei Live-Musik von „Streetlight“ das gesellige Beisammensein im Vordergrund. Trotz des schlechten Wetters konnte sich Abteilungsleiterin Laura Puchler auf dem Sportplatz an der Waldstraße über eine gute Beteiligung freuen.

„Wir werden so etwas bestimmt noch einmal ausrichten und hoffen dann natürlich auf besseres Wetter“, sagte Laura Puchler in einem Fazit. Die Band Streetlight habe super gespielt und ordentlich Stimmung gemacht. „Leider waren nicht ganz so viele Menschen da wie erhofft, Grund war wahrscheinlich das Wetter.“

Aus sportlicher Sicht schnitten die Gastgeber nicht so gut ab wie erhofft. Aber auch dafür hatte die Spartenleiterin eine Erklärung. „Als Gastgeber haben wir uns natürlich zurückgehalten und die vorderen Plätze den Gästen überlassen“, sagte sie mit einem Lächeln.

Die Ergebnisliste gibt folgendes Bild:

B-Jugend: 1. Thedinghausen, 2. Sudweyhe, 3. Findorff und 4. Dünsen.

D-Jugend: 1. Thedinghausen, 2. Heiligenrode, 3. Dünsen.

A-Jugend: 1. TSG (Seckenhausen), 2. Findorff, 3. Okel und 4. Dünsen.

Frauen: 1. Sudweyhe, 2. Brinkum, 3. Stuhr, 4. TSG, 5. Nordwohlde, 6. Heiligenrode, 7. Dünsen 1 und 8. Dünsen 2.