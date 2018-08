Korbballer messen sich in Dünsen

Dünsen 21 Mannschaften aus zehn Vereinen erwartet der SC Dünsen am Sonnabend, 25. August, um 13 Uhr zum Korbball-Sommer-Turnier mit anschließender Open-Air-Party auf dem Sportplatz an der Waldstr. 30 in Dünsen. Neben Teams des Gastgebers haben sich Korbballer aus Thedinghausen, Findorff, Stuhr, Heiligenrode, Seckenhausen, Okel, Nordwohlde, Sudweyhe und Brinkum angekündigt. Für 18 Uhr ist die Siegerehrung bei der D-Jugend geplant, um 19 Uhr dürfte das Finale der Frauen beginnen. Die Siegerehrung bei den Frauen, bei der A-Jugend und der B-Jugend folgt um 19.30 Uhr. Danach gibt es für Sportler und Gäste bei der Open-Air-Party mit Live-Musik der Band „Streetlight“ nur noch ein Motto: feiern.

