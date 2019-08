Essen /Wildeshausen Mit einem 3:0-Auswärtserfolg sind die Fußballer des VfL Wildeshausen nach zwei Jahren Abstinenz erfolgreich am Sonntagnachmittag in die Landesliga gestartet. Über 75 Minuten waren die Wildeshauser die spielbestimmende Mannschaft und holten sich so einen verdienten Sieg beim BV Essen.

Die erste große Chance der Partie hatten allerdings die Gastgeber. VfL-Torwart David Lohmann klärte den Schuss von Oliver Ihnken jedoch zur Ecke. Essen versuchte es danach gegen sehr kompakt und in den Zweikämpfen sehr konsequente Gäste immer wieder mit spielerischen Mitteln, verlor dabei zu häufig den Ball, oder die weiten Pässe landeten im Nirgendwo.

Da Essen sehr offensiv ausgerichtet war, es aber an der erforderlichen Rückwärtsbewegung mangeln ließ, kam der VfL mit seinem hervorragenden Umschaltspiel immer besser ins Spiel und zu Chancen. Schon die zweite brachte die Führung, als Michael Eberle Jan Lehmkuhl den Ball in den Lauf spielte, der nicht zu halten war und Essens Schlussmann Tiberius-Ionel Bosilca mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0 keine Chance ließ (14. Minute).

Die dicke Chance zum 2:0 setzte Lehmkuhl in der 27. Minute an die Querlatte, als er allein vorm Keeper stand. Eine Minute später fiel dann das zweite Tor für den VfL, als drei Abwehrspieler Eberle nicht am Abschluss hinderten.

Die Wildeshauser hatten von nun an das Spiel im Griff und mit Maximilian Seidel nutzte der stärkste Mann des VfL die Chance zum 3:0 nach einem dicken Patzer von Kevin Myslimi.

BV-Trainer Mohammad Nasari brachte es auf den Punkt: „Unsere Abwehr war heute ein Schweizer Käse, und vorne haben wir zu Beginn Chancen ausgelassen, den VfL dadurch stark gemacht und dann zu viele Fehler gemacht.“

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Essener, mit zwei frischen Offensivkräften, die Wende auf dem Fuß, scheiterten jedoch zwei Mal an Lohmann. Nach der 15-minütigen Drangphase der Essener war der VfL wieder Herr der Lage. Die Räume, die sich nun boten, konnte die Elf von Coach Marcel Bragula zwar für Konter nutzen, verpasste es aber daraus Kapital zu ziehen und scheiterte wiederholt am Essener Keeper.

Folgerichtig war das Einzige, was es aus Sicht von Bragula zu bemängeln gab, die Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit. Ansonsten freute sich der Coach über ein sehr gutes Spiel seines Teams und lobte explizit das exzellente Umschaltspiel seiner Mannschaft, die mit drei neuen Spielern in der Startformation in das Auftaktspiel der Landesliga gegangen war.