Hier Ist Heimat: Hier gehören die Pferde mit zur Familie

Fladder Ein Leben ohne Pferde können sich Britta und Jan-Gert Willms beim besten Willen nicht vorstellen. „Wir sind beide von Kind auf mit Pferden aufgewachsen“, sagt das Paar. Und so waren für die Sandkrugerin und den Oldenburger klar, eines Tages selbst einen Hof zu kaufen und diesen mit Pferden zu teilen.

Das geeignete Anwesen – einen Resthof – fand Ehepaar Willms vor 17 Jahren in Fladder, einem Teil der Ortschaft Wardenburg. Auf dem 2,5 Hektar großen Gelände einer ehemaligen Baumschule verwirklichten Britta und Jan-Gert Willms ihren Lebenstraum vom Eigenheim samt Pferdehaltung und -zucht. Eigene Kinder gehörten natürlich auch dazu, und so ist es Tochter Katharina (16) und Sohn Claas (14) ebenfalls vergönnt, von Geburt an mit Pferden groß zu werden. Zurzeit leben neun Ponys und Pferde in den Ställen der Familie Willms.

„Wir genießen hier die ruhige Wohnlage und haben es dennoch nicht weit zum Einkaufen oder zur Autobahn; und sogar die Waldschule in Sandkrug, die unsere Kinder besuchen, kann mit dem Fahrrad problemlos erreicht werden“, schwärmt Britta Willms von ihrem Fleckchen Erde an der Fladderstraße. „Manchmal sehe ich den Nachbarn drei Woche lang nicht, aber ich weiß, wenn ich Hilfe brauche, ist er sofort da“, sagt die 43-jährige Mitarbeiterin eines Raiffeisenmarktes. Auch wenn fremde Fahrzeuge durch die Straße fahren und auf einem Hof halten, könne man sicher sein, dass einer der Nachbarn ein Auge darauf habe.

„Wir haben hier eine sehr gut funktionierende Dorfgemeinschaft“, freut sich die gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau. Zusammen mit dem Ortsteil Fünfhausen zwischen Litteler Straße und Wassermühlenweg bilden die Bewohner die Dorfgemeinschaft Fladder-Fünfhausen. Maibaumsetzen, Osterfeuer, Müll sammeln oder Fahrradtouren sind einige der Aktionen, bei denen sich die Dorfgemeinschaft regelmäßig trifft. „Das Schöne ist, dass immer alle Generationen dabei sind; aber keiner ist verpflichtet zu kommen“, erzählt Britta Willms.

Die beiden Kinder der Willms’ haben in Fladder ebenfalls ihr ideales „Nest“ gefunden. Die Begeisterung für Pferde wurde ihnen offenbar mit in die Wiege gelegt. „Beide reiten Turniere für den Reitverein Höven“, erklärt Jan-Gert Willms, der selbst – wie sein Vater – Oldenburger Sportpferde züchtet. Die Schleifensammlung der Kinder, vor allem im Vielseitigkeitsreiten, wird zusehends größer. „Am Wochenende müssen wir Eltern uns immer häufiger aufteilen, um Claas und Katharina zu ihren Turnieren zu fahren.“ Wenn es die Zeit erlaubt, dann gibt es aber auch Familienausritte durch den nahegelegenen Tüdicker Wald.

Da Pferdezucht und Reiten auf dem Hof Willms für alle Hobbys sind, müssen auch alle neben Schule und Beruf mit anpacken, um die neun Ponys und Pferde zu versorgen. Bevor Jan-Gert Willms morgen zu seinem Job als technischer Zeichner für Heizungsanlage fährt, füttert der 49-Jährige zunächst die Stalltiere. „Nachmittags helfen die Kinder dann beim Ausmisten der Boxen. Im Sommer kommt dann noch die Heu- und Strohernte dazu. Gegen 20 Uhr ist dann Feierabend“, schildert Britta Willms den Tagesablauf.

Ländlich wohnen mit viel Platz für Mensch und Tier, in räumlicher Distanz zu den Nachbarn einerseits und geselligem Miteinander, wenn gewünscht, anderseits – und dazu die Infrastruktur wie Kindergarten, Schule und Einkaufsmärkte in erreichbarer Nähe: Im Örtchen Fladder zwischen Litteler- und Oldenburger Straße hat Familie Willms ihr ganz persönliches Paradies gefunden.