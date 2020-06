Fußball: Sein Traum bleiben die obersten Ligen

Frage: Sie sind mit dem Ziel nach Oldenburg gewechselt, mehr Spielpraxis zu bekommen – doch dann kam Corona. Wie geht es Ihnen damit aktuell?

Plautz: In der aktuellen Phase ist alles sehr schwierig, zumal ich ja auch nur bis zum Saisonende ausgeliehen bin. Aber momentan ist es einfach am wichtigsten, dass man gesund ist. Mir geht es gut, darauf kommt es an.

Frage: Wie haben Sie sich während der langen Pause fitgehalten?

Plautz: Ich habe sehr viel individuell gemacht, und wir haben Trainingspläne bekommen. Außerdem gehe ich viel laufen und mache regelmäßig Krafteinheiten.

Frage: Der FC Hude ist Ihr Heimatverein – welche Erinnerungen haben Sie daran und besteht noch Kontakt zum Verein?

Plautz: Ein paar Erinnerungen habe ich tatsächlich noch. An den McDonalds-Cup zum Beispiel, den habe ich damals mit dem FC gespielt, und das werde ich niemals vergessen. Auch die Hallenkreismeisterschaft in Harpstedt, bei der ich damals von Werder Bremen gesichtet wurde, ist in Erinnerung geblieben. Ich habe heute noch sehr viel Kontakt zum Verein und zu den ehemaligen Mitspielern. Leider schaffe ich es nicht so oft, die Heimspiele der 1. Herren zu besuchen.

Frage: Wie gestaltete sich ein normaler „Fußballtag“ in Dänemark?

Plautz: Dort lief wirklich alles unter Vollprofi-Bedingungen ab. Wir hatten fast jeden Tag Training, nur dienstags war meistens frei. Das Training war in Dänemark immer früh morgens, außer es gab zwei Einheiten am Tag, dann waren beide nachmittags – einmal auf dem Platz und einmal im Kraftraum. Das war schon cool, denn das ganze Leben hat sich einfach nur um Fußball gedreht.

Frage: Welche Unterschiede haben Sie in Oldenburg ausgemacht?

Plautz: Beim VfB ist das schon noch ein bisschen anders. Hier ist es nicht ganz Vollprofi, aber es gibt schon fünf bis sechs Spieler, die unter ähnlichen Bedingungen angestellt sind. Hier zähle ich mich auch zu, da ich mich derzeit voll auf Fußball konzentriere. Wir haben hier im Gegensatz zu Dänemark immer spät abends Training, und nur die Spieler, die keine anderen Verpflichtungen haben, bekommen zusätzliche Einheiten. Das ist sehr hilfreich, da man viel intensiver mit dem Trainer arbeiten kann und das Feedback sehr individuell ist.

Zur Person Justin Plautz wurde am 9. April 1999 geboren. Bis zur Saison 2010/11 spielte er Fußball in den Jugendmannschaften des FC Hude. Anschließend wechselte er zum Bundesliga-Nachwuchs des SV Werder Bremen. Hier durchlief er diverse Jugendteams, schaffte den Sprung in die U 17, U 19 und U 23. „Werder war mein Lieblingsverein, und das Ganze war für mich damals sowieso ein Riesending“, erzählt der Huder und ergänzt: „Damals war ich allerdings noch Stürmer, heute bin ich linker Verteidiger.“ Den SV Werder verließ Plautz vor einem Jahr und wagte den Sprung als Profi zum dänischen Erstligisten SönderjyskE. Dort erhielt er einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2022. Seit der Rückrunde ist Plautz an den Regionalligisten VfB Oldenburg ausgeliehen – im Sommer geht es wieder zurück nach Dänemark.

Frage: Sie sind aktuell vom dänischen Erstligisten SönderjyskE an den VfB Oldenburg ausgeliehen. Wie kam es dazu?

Plautz: In Dänemark lief es eigentlich nicht unbedingt so, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil ich schon mit dem Wunsch dorthin gegangen bin, in der Hinrunde schon Fuß zu fassen. Ich hatte auch eine gute Vorbereitung, leider wurde mir dann aber gesagt, dass ich noch etwas Zeit bräuchte. Da meine Mannschaft schnell im Abstiegskampf war, hat der Trainer dann auch mehr auf die erfahrenen Spieler gesetzt. Deswegen habe ich dem Verein im Winter mitgeteilt, dass ich mich gerne ausleihen lassen möchte. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich am meisten dazulerne und davon profitiere, wenn ich spiele.

Frage: ...und da war der VfB Oldenburg erster Ansprechpartner?

Plautz: Der VfB war auch letzte Saison schon interessiert, und sie haben mir die Chance gegeben, in der Regionalliga Spielpraxis zu sammeln. Da das Niveau in der Regionalliga auch schon sehr gut ist, habe ich den Entschluss gefasst, zum VfB zu gehen. Es ist für mich auch kein Rückschritt, da in der Liga viele gute Mannschaften, mit teilweise Top-Qualität, spielen. Mein Ziel bleibt aber nach wie vor, in den oberen drei Ligen zu spielen. Da wäre auch Deutschland mein Wunsch in der Zukunft.

Frage: Im Sommer endet die Leihe, wie geht es dann weiter?

Plautz: Momentan weiß ich nur, dass ich nach dem Saisonende, wann auch immer das sein wird, wieder nach Dänemark zurück gehe. Das ist der aktuelle Stand, und davon gehe ich auch aus. Dann wird meine Aufgabe wieder sein, mir dort einen Platz in der Mannschaft zu erkämpfen.

Frage: Möchten Sie den Spielern des FC Hude etwas mit auf den Weg geben, besonders den Jüngeren?

Plautz: Das Wichtigste ist, dass man Spaß hat an dem was man macht. Dann muss man zusätzlich auch hart an sich arbeiten und diszipliniert sein, um etwas zu erreichen. Wer diesen großen Traum hat, muss aber auch verzichten können. Wenn es darum geht, später mal in den oberen Ligen anzukommen, dann kannst du eben nicht jedes Wochenende feiern gehen oder sowas. Solche Dinge machen nachher den Unterschied aus, ob man es ganz nach oben schafft oder eben nicht. Jüngere Spieler sollten einfach viel mit dem Ball machen, sich immer testen und Fragen stellen: Was kann ich noch schaffen? Wie weit kann das gehen mit mir? Ohne diesen Antrieb wird es nachher einfach schwierig, die Ziele zu erreichen. Und: Der Glaube an sich selbst muss immer da sein. Es lohnt sich einfach, wenn man später merkt, dass man etwas erreicht hat. Harte Arbeit, Disziplin und Ehrgeiz sind meine Schlagwörter.

Frage: Haben Sie eigentlich schon eigene Autogrammkarten?

Plautz: Ja, in Dänemark hatte ich tatsächlich welche. Wenn ich wieder dort bin, dann schaue ich mal nach und bringe nächstes Mal welche mit, wenn ich wieder nach Deutschland komme.

