Ganderkesee /Adelheide Kurz und knackig sollte die Eröffnungs-Show zum Start in die neue Faschingssession ausfallen – 60 Minuten maximal hatte die Regie eingeplant. Doch da hatten Kirstin Rohlfs und Jens Hambach am Montagabend im Haus Adelheide die Rechnung ohne den Moderator gemacht: Der hieß Markus Weise – und wenn der in Faschingslaune kommt, kostet er jede Minute genüsslich aus.

Da spielte es auch keine Rolle, dass Weises Lieblingsgast diesmal gar nicht anwesend war: FDP-Bundestagsabgeordneter Christian Dürr, den der Delmenhorster Spaßmacher nur allzu gern auf die Schippe nimmt, hatte Sitzungswoche in Berlin. Kein Problem für den Moderator – er rief Dürr kurzerhand auf dem Handy an. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble höchstpersönlich habe ihn zurückgehalten, gab der Liberale zur Entschuldigung an und versicherte, beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei zu sein. An seiner Stelle musste dann der neue Erste Gemeinderat Matthias Meyer einen Hindernis-Parcours auf der Bühne absolvieren.

„Wir sind Fasching“: Das Motto der neuen Session nahmen sich die Aktiven der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) gleich am 11.11. zu Herzen: Ausschließlich mit eigenen Kräften bestritten sie das Eröffnungsprogramm. Fetzig ging es los mit den Rock’n’Rollern vom TV Deichhorst, ehe die „Büttflicker“ mit teils selbstgetexteten Faschingsliedern den Saal in erste Schwingungen versetzten. Die „Fußgruppe mit Musik + Adoptivkinder“ – überwiegend aus Festausschuss-Mitgliedern bestehend – gestaltete dann ebenso launig den musikalischen Abschluss.

Da waren die angesetzten 60 Minuten lange überschritten. Machte nichts: Die knapp 300 Besucher waren in bester Stimmung, um anschließend ihre neuen Prinzenpaare gebührend zu feiern.