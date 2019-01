Ganderkesee Fasziniert blickten Konrad und Annie auf Manfred Neugebauers Computer-Monitor. Im 3D-Modell auf dem Bildschirm konnte das Kinderprinzenpaar schon einmal sehen, wo es in wenigen Wochen sitzen wird. Die beiden ließen sich vom Inhaber des Veranstaltungsservice Suma Prosound zeigen, dass per Computer sämtliche Scheinwerfer und auch alle Mikrofone in der Festhalle am Steinacker gesteuert werden können. „Wir haben alles schon einmal in 3D aufgebaut“, erklärte er den Kindern.

Auch einen Blick auf die beiden großen Mischpulte, mit denen Neugebauer und sein Team Licht und Ton steuern, warfen Annie und Konrad bei ihrem Besuch. Damit das Kinderprinzenpaar und die Akteure auf der Bühne bei Büttenabenden und Kinderfasching ins rechte Licht gerückt werden, ist viel Arbeit nötig. Etwa drei Tage brauchen Manfred Neugebauer, Henning Klattenhoff, Timo Schwarting, Marvin Meyer, Andreas Maurer und andere Helfer des Bühnenaufbaukommandos, um die Turnhalle am Steinacker in einen Veranstaltungssaal mit moderner Technik zu verwandeln. Alles muss in die Halle transportiert werden – bis hin zum kleinsten Kabel: „Das sind etliche Tonnen, die wir rüberbringen“, sagte Neugebauer. Es werde darauf geachtet, dass alles sicher verkabelt und aufgebaut sei.

Seit 1983 kümmert sich Neugebauer beim Fasching um die Technik. Im Laufe der Jahre hat er seine Ausrüstung ständig verbessert. „Früher gab es einen Regler, mit dem man das Licht an- und ausmachen konnte“, sagte er. Heute sei es möglich, die Halle in das gleiche farbige Licht zu tauchen wie die Bühne. Alle Funktionen seien im Rechner hinterlegt und könnten abgerufen werden. Es gebe einen Ablaufplan mit allen Lichtszenen.

Damit an den Büttenabenden alles reibungslos funktioniert, muss vorher viel geplant und programmiert werden. Außerdem spricht Neugebauer mit den beteiligten Gruppen, um Wünsche für die Bühnenbeleuchtung zu erfahren. Während des Programms können sich die acht Männer von der Technik über Kopfhörer und Mikrofone verständigen. Lampenfieber wie manche Akteure auf der Bühne hat Neugebauer zwar nicht. Doch eine gewisse Anspannung sei da, meinte er.