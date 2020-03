Coronavirus Im Landkreis Oldenburg: Reiterverein Ganderkesee sagt Pfingstturnier ab

Ganderkesee Reitsportfreunde müssen sich in diesem Jahr am Pfingstwochenende nach Alternativen umschauen: Der RV Ganderkesee teilte am Montagabend mit, sein diesjähriges Pfingstturnier abzusagen. „Das ist aus unserer Sicht eine traurige Nachricht“, schrieb der Vereinsvorstand auf seiner Facebookseite. „Schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, das Reitturnier abzusagen. Aktuell ist die Lage einfach zu ungewiss, und wir wollen unseren Beitrag weiterhin dazu leisten, das Coronavirus einzudämmen“, teilte der Vorstand dazu weiter mit.

Zuvor hatte bereits der RV Grüppenbühren seine Turniere am 1. Mai (Voltigieren), 2. Mai (Dressur) und 9. Mai (Springen) abgesagt.