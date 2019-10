Ganderkesee Der Ganderkeseer Flugplatz hat in den 50 Jahren seines Bestehens schon viele große Veranstaltungen erlebt – aber dieses Format ist neu: „Eine Kombination aus Flug- und Motorsport, und dann noch mit Oldtimern, das hatten wir hier noch nicht“, weiß Ralf Sauer, Geschäftsführer der Atlas Airfield GmbH. Im Mai 2020 haben sie es: Erstmals finden an der Otto-Lilienthal-Straße die „Days of Speed“ statt.

Rund 100 Rennwagen der 30er- bis 60er-Jahre werden am 16. und 17. Mai auf dem Airfield zu sehen sein, dazu kommen mindestens 20 historische Flugzeuge. „Viele Besitzer von Oldtimern haben auch Kontakte in die Fliegerszene“, erklärt Veranstalter Gregor Schober. „Das Bindeglied ist die Maschine.“ Früher hatten Autos und Flugzeuge häufig Motoren der gleichen Hersteller.

Schober verfügt über langjährige Erfahrung mit Oldtimer-Events: Seit 2014 organisierte er alljährlich die „Vintage Race Days“ in Rastede, eine Kombination aus historischem Rennsport und edler Landpartie. Dieser Veranstaltung wird im kommenden Jahr ausgesetzt – zugunsten der „Days of Speed“ in Ganderkesee. Nachdem eine Weile unklar gewesen sei, ob der Schlosspark in Rastede weiter zur Verfügung steht, habe er sich anderweitig umgesehen, sagt Schober. Der Flugplatz Hatten sei ebenfalls eine Option gewesen, aber das Airfield in Ganderkesee eigne sich wesentlich besser.

Vor allem die asphaltierte Landebahn verschafft ganz neue Möglichkeiten: Auf dem Rasen in Rastede hätten nur Rennwagen aus den 30er- und 40er-Jahren eingesetzt werden können, so Schober, wegen des festeren Untergrunds in Ganderkesee habe man sich nun entschieden, auch die schnelleren und kräftigeren Modelle aus den folgenden beiden Jahrzehnten ins Programm aufzunehmen.

20 Rennläufe sind an beiden Tagen geplant, zwischendurch finden mehrmals Flugvorführungen statt. Das Fahrerlager mit den Oldtimern und das Fliegercamp stehen den Besuchern offen. Begleitet wird das Fahr- und Flugprogramm von einer Landpartie: Mehr als 150 Aussteller in weißen Pagodenzelten kündigt Gregor Schober an. Hinzu kommt ein vielseitiges kulinarisches Angebot – von belgischen Fritten bis hin zu Austern und Champagner.

Für den normalen Luftverkehr ist der Flugplatz Ganderkesee am Veranstaltungs-Wochenende gesperrt. Nur kleine Zeitfenster für Starts und Landungen der platzeigenen Piloten werde es geben, sagt Airfield-Geschäftsführer Ralf Sauer. Er kann sich noch gut an die Rennveranstaltungen auf dem Flugplatz mit Tourenwagen und Dragstern erinnern, die in den 70ern und 80ern Zehntausende Zuschauer anlockten. Das dürfte am 16. und 17. Mai 2020 erneut der Fall sein.