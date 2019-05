Ganderkesee An diesem Sonntag, 26. Mai, haben Interessierte noch einmal die Möglichkeit, von 10 bis 18 Uhr die Gewerbeschau auf dem Ganderkeseer Flugplatz zu besuchen. Knapp 70 Aussteller geben dort einen Überblick über ihre Waren und Dienstleistungen. Auch örtliche Vereine und Organisationen stellen sich vor.

Bei der Eröffnung am Samstagvormittag sagte Timo Vetter, Vorsitzender des Vereins Gantermarkt, dass viele Firmen die Ganderkeseer Gewerbeschau auch nutzten, um auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen und so dem Fachkräftemangel begegneten. Unter anderem ist in diesem Jahr zum ersten Mal das Karriereberatungsbüro der Bundeswehr vertreten, das über Karrieremöglichkeiten im zivilen und militärischen Bereich informiert.

In die Gewerbeschau integriert ist diesmal ein großer Kinderbereich mit Hüpfburgen, einer Riesenrutsche und anderen Spielmöglichkeiten. Auf der Bühne der neu arrangierten Ausstellungshalle gibt es zudem sportliche Vorführungen (11.30 und 15.30 Uhr), eine kriminalistisch-musikalische Lesung (13 Uhr) sowie eine Berufsmodenschau (14 und 16 Uhr). Der Eintritt und das Parken sind frei.