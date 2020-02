Ganderkesee Er hat eine tragende Rolle in der Grünen Garde: der Major. Er ist zwischen allen Tänzerinnen nicht nur der einzige Mann, sondern – zusammen mit dem Funkenmariechen – auch derjenige, der als Erster im Rampenlicht steht, wenn die Garde zu Beginn der Büttenabende in die Festhalle einzieht.

Dass Funke Isabell Hillmann auch in der 69. Ganderkeseer Faschingssession in den Narrentempel getragen wird und nicht auf den eigenen Füßen in die Halle tanzt, ist der Unterstützung der Männergarde zu verdanken: Die nämlich stellt Tim Intemann für den Einmarsch leihweise zur Verfügung.

Gleich zwei Trainerinnen

Eigentlich ist seit der vorigen Session Bo Loyall der Hahn im Korb. „Aber er musste sich aus beruflichen Gründen letztes Jahr aus dem Training ausklinken“, berichtet Viviane Grunenwald (29), zusammen mit Lena Holte (30) seit August 2018 Trainerin der Grünen Garde. Beide hatten bis voriges Jahr noch mit auf der Bühne gestanden, bevor sie dann die Seiten gewechselt und Annika Möller, die Mutter geworden ist, im Traineramt beerbt haben. 2010/2011 standen beide als Ehrendamen an der Seite von Merle I. (Claußen) und Torsten I. (Reusch).

Sound der 70er-Jahre

Die Choreografie zu Gloria Gaynors „I will survive“ hat das Trainerinnenduo gemeinsam entworfen, nachdem der Titel feststand. Dass diesmal der Sound der späten 70er erklingt, ist Sängerin Katrin Schröer zu verdanken. „Die Auswahl eines geeigneten Titels ist gar nicht so einfach“, sagt Viviane Grunenwald. Wenn die Entscheidung anstehe, würden gerade die aktuellen Sommerhits rauf- und runtergespielt. „Aber im Februar möchte ja niemand mehr Ballermann-Hits hören“, so die Trainerin. Dem Musikvorschlag von Katrin Schröer seien sie daher gerne gefolgt.

Als dann feststand, dass Bo Loyall aussetzen würde, musste die Choreografie noch einmal überarbeitet werden. „Die Soloparts tanzt Isabell jetzt mit Anika Lenga“, berichtet Viviane Grunenwald. Auf die Hebefiguren werde eben verzichtet.

Keinerlei Personalnot

Vom männlichen Part einmal abgesehen, ist die Grüne Garde personell bestens ausgestattet: „Auch wenn mal jemand ausfallen sollte, könnten wir vollzählig tanzen“, freut sich die Trainerin. Während an jedem Abend „nur“ 18 Tänzerinnen auf der Bühne stehen, sind 23 vorbereitet und wechseln einander ab.

Daher traf es die Garde – jedenfalls in puncto Besetzung – nicht allzu hart, dass sie wieder zwei Ehrendamen stellt: Sowohl Liza-Marie Bosse als auch Neele Woltjen tragen bei den Büttenabenden üblicherweise Grün statt Beerenrot wie als Gefolge des Prinzenpaars.

An diesem Samstag werden die beiden „ihrer“ Grünen Garde noch ein letztes Mal von der Empore aus zusehen. Und auch Funke Isabell wird noch ein letztes Mal auf den Schultern von Tim Intemann in die Halle einziehen, bevor dann in der kommenden Session – sofern alles glattgeht – wieder Bo Loyall die tragende Rolle in der Grünen Garde übernimmt.

