Ganderkesee Ja, es sieht immer noch ein bisschen nach Sporthalle aus, als am frühen Sonnabendnachmittag das Prinzenpaar kommt. Aber die Empore, auf der Lars I. und Julia I. am Freitag Platz nehmen werden, steht schon, die Bühne ist aufgebaut, überm Thekenbereich hängt bereits die Giebelfassade und die Deckenverzierung ist sogar komplett angebracht. „Wir sind schon recht weit“, findet Jörg Kreye, der Chef des Bühnenaufbaukommandos (BüKo) beim Ganderkeseer Fasching.

Das beeindruckt auch die Tollitäten, die Getränke und Knabbersachen mitgebracht haben. Zeit für eine kleine Pause für die vielen Helfer, die beteiligt sind an dem Verwandlungsprozess, der aus einer nüchternen Sporthalle binnen eines Wochenendes einen glitzernden Faschingstempel macht.

„Wir hatten sogar ein bisschen weniger Personal zur Verfügung als sonst und sind trotzdem schon weiter als zur selben Zeit in den vergangenen Jahren“, freut sich Kreye, der zusammen mit Tino Ramke und „Logistiker“ Holger Heitmann die Aufbauarbeiten koordiniert. Der BüKo-Chef führt das auf die zunehmende Routine zurück: „Wir machen das jetzt in dieser Konstellation seit drei Jahren und sind immer besser eingespielt.“

Das sieht auch Manfred Neugebauer so, der Herr über die Licht- und Tontechnik. Weil die Tücher und Segel an der Decke, die so wichtig sind für den richtigen Ton, bereits am späten Freitagabend hingen, konnten Neugebauer und seine Mitarbeiter noch in der Nacht die ersten Tests fahren. Bis 2 Uhr waren sie im Einsatz.

Es ist ein arbeitsintensives Wochenende für das 23-köpfige BüKo-Team mit seinen vielen Helfern aus dem Kreis der Büttenabend-Aktiven und der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV). Am Freitag, gleich nach Schulschluss, haben sie angefangen, am Sonnabend werde es noch einmal spät werden, weiß Jörg Kreye schon nachmittags, und der ganze Sonntag geht auch noch drauf. Dann aber ist es längst keine Sporthalle mehr am Steinacker, sondern eine fast fertige Festhalle.

Am Montag beginnen die Büttenabend-Gruppen und die GGV-Big-Band mit den Proben, dann geht’s für die Helfer an die Feinjustierung. Licht und Ton werden auf die Darbietungen abgestimmt und die Leute vom Büko rücken die Requisiten so zurecht, dass schon bei der Generalprobe am Mittwoch alles klappt. Und bei der Büttenabend-Premiere am kommenden Freitag sowieso.