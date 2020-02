Außerirdisch gut: Die Gruppe SV Urneburg und Friends holte den Preis der Ð-Leser. BILD: Antje Rickmeier Außerirdisch gut: Die Gruppe SV Urneburg und Friends holte den Preis der Ð-Leser. BILD: Antje Rickmeier

Diese Gruppen holten vordere Plätze

Das sind die besten sechs Gruppen in den jeweiligen Kategorien.

Fußgruppen: Die Likörellis landeten auf dem ersten Platz. Die Rache-Engel, die sich in Wesen aus dem Meer verwandelt hatten, wählte die Jury auf Platz zwei. An dritter Stelle landeten die Bremer Unicycler, die als Faschingsschrecken auf Einrädern unterwegs waren. Den vierten Platz holten die Handball-Narren, mit gelber Regenkleidung bestens aufs Wetter vorbereitet . Als Schmetterlinge flatterten die Wildeshauser Zuckerpuppen auf den fünften Platz, gefolgt von den Lustigen Faschingschamäleons, die die Zeit des Rock`n`Roll in den 50ern lebendig werden ließen.

Fußgruppen mit Mottowagen: „IMMER im Bienenglück“ hieß das Thema, mit dem die Faschingsgemeinschaft Immer-Bürstel auf Platz eins landete. Mit Obstkörben auf dem Kopf und auf dem Wagen schaffte es die Gruppe Happy Feet auf Platz zwei. Lokomotiven zierten die Hüte der Spätzünder, die den dritten Platz belegten. Mit einer Party-Safari schaffte es der TSV Grüppenbühren-Bookhorn auf Platz vier, gefolgt von den Kecken Necken auf Platz fünf und den Inkoopern auf dem sechsten Platz. Sie hatten sich als Hippies verkleidet.

Festwagen: „Welt des Poseidon“ hieß das Thema der Adelheider auf Platz eins. Der Hausmänner-Stammtisch kam auf Platz zwei, gefolgt vom SV Urneburg und Friends auf dem dritten Platz. Beeindruckend war auch der zum „American Diner“ umgebaute Festwagen des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp auf Platz vier. „Peter Pan“ hieß das Motto der Landjugend Sandersfeld auf Platz fünf. Mit der Schokoladenfabrik von Willy Wonka schaffte es die Landjugend Dötlingen auf den sechsten Platz.

Die Leser der NWZ sahen in ihrer Online-Abstimmung den SV Urneburg ganz vorn. Der Wagen mit dem Motto „Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind Fasching“ holte den NWZ-Zuschauerpreis.