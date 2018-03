Ganderkesee Die gute Nachricht zuerst: Es wird 2018 in Ganderkesee eine komplette Freibad-Saison geben. Von der Absicht, schon im Juli mit dem Um- und Ausbau zu starten, ist die Gemeindeverwaltung abgerückt. Die Arbeiten beginnen erst im September – was aber zur Folge hat, dass die Freibad-Saison 2019 komplett ins Wasser fallen wird. Nach der ursprünglichen Planung hätte das modernisierte Bad im August 2019 wieder in Betrieb genommen werden sollen.

Zahlen und Fakten 42 786 Gäste wurden im Ganderkeseer Freibad 2017 gezählt – fast 8000 weniger als 2016. Hauptgrund war das schlechte Wetter. Der Besuch im Hallenbad war 2017 nahezu genauso hoch: 42 230 Gäste wurden hier gezählt, das waren 3300 mehr als ein Jahr zuvor. Ansteigend positiv ist die Entwicklung im Saunahuus: 38 656 Besucher sind dort 2017 durch die Kasse gegangen – ein Plus von 2103 Personen gegenüber 2016. „Und im Januar und Februar dieses Jahre hatten wir schon wieder 1100 Gäste mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres“, freute sich Geschäftsführer Henry Peukert. Rund 70 Prozent der Besucher sind auf das Saunahuus durch Mundpropaganda aufmerksam geworden – „der beste Werbeträger, den wir haben“, meinte Erster Gemeinderat Rainer Lange. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft der Sauna liege mittlerweile „im sechsstelligen Bereich“, so Lange, und trage immer stärker dazu bei, das Defizit des Freibades zu mindern.

Zu der Verschiebung hat das Planungsbüro Krieger Architekten/Ingenieure (Velbert) geraten. Witterungseinflüsse oder Firmen, die ihre Aufträge nicht pünktlich erledigten, könnten leicht zu Verzögerungen führen, weiß Jochen Batz, einer der Geschäftsführer. „Das führt immer zu schlechter Laune bei der Politik und in der Bevölkerung“, so Batz, „deshalb empfehlen wir, lieber auf eine Saison ganz zu verzichten“. Sein Büro ist seit Jahrzehnten auf Sport- und Bäderbau spezialisiert und kann auf entsprechende Erfahrungen zurückgreifen.

Bauantrag eingereicht

Der Bauantrag sei aber schon eingereicht, sagte Batz am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Ganderkeseer Rathaus, zurzeit würden die Leistungsverzeichnisse für die einzelnen Gewerke erstellt. Anfang September sollen „die Bagger rollen“, im Herbst 2019 will man fertig sein. Ob der Kostenrahmen von 8,5 Millionen Euro eingehalten werden kann, hängt von den Angeboten ab. „Die Baupreise ziehen an“, bemerkte Ganderkesees Erster Gemeinderat Rainer Lange, „wir hoffen, dass wir im Rahmen bleiben“.

Die Modernisierung hatte der Ganderkeseer Rat nach jahrelanger Vorbereitung im vergangenen Oktober endgültig beschlossen. Das Freibad bekommt ein neues Schwimmerbecken mit sechs 50-Meter- und zwei 25-Meter-Bahnen sowie moderner Betriebstechnik. Der Sprungbereich wird abgetrennt. Neben dem Umkleidetrakt entsteht ein Anbau, in dem ein Kursbecken, ein neuer Eingangsbereich und weitere Umkleideräume realisiert werden. Umbauten im Saunahuus sind ebenfalls geplant.

Henry Peukert, Geschäftsführer der Bäder- und Saunabetriebs-GmbH, hob die Verlässlichkeit hervor, die nun für die Badegäste, aber auch für seine Mitarbeiter besteht. Die Freibad-Saison wird am Sonntag, 29. April, eröffnet und ist schon weitgehend durchgeplant mit Terminen für Frühstücksbrunchs oder Schnuppertauchen, Pool-Party und Ferienprogramm. Letzter Badetag ist am Sonnabend, 1. September – zumindest für Zweibeiner. Denn am Sonntag, 2. September, wird zum Abschluss und erstmals in Ganderkesee ein Hundeschwimmen veranstaltet.

Wetten aufs Wetter

Die Verschiebung der Bauarbeiten ermöglicht auch wieder eine „Sommerwette“: Zwischen dem 3. April und dem 13. Mai können 20 Freibad-Eintrittskarten für insgesamt 50 Euro erworben werden – bei konstant schönem Sommerwetter machen die Käufer, die sonst 3,50 Euro pro Badetag – also insgesamt 70 Euro – zahlen müssten, einen guten Schnitt.

Die von Peukert angesprochene Verlässlichkeit besteht für Badegäste übrigens auch im Sommer 2019: Wer dann schwimmen möchte, kann zumindest das Hallenbad am Steinacker nutzen, denn das bleibt im kommenden Jahr durchgehend geöffnet.