Ganderkesee Am Ende fiel die Niederlage vielleicht etwas zu deutlich aus – aber am Ausscheiden der B-Juniorinnen aus dem Bezirkspokal-Wettbewerb ändert das nichts. Die Fußballerinnen des TSV Ganderkesee mussten sich am Donnerstag der SpVg Aurich mit 1:6 (0:2) geschlagen geben. „Aurich ist nicht unsere Kragenweite, und wir sind noch in der Lernphase. Daher müssen wir die Niederlage so hinnehmen“, meinte TSV-Trainer Uwe Saalfeld. Besonders in der zweiten Halbzeit konnte seine Mannschaft kaum für Entlastung sorgen und hatte Glück, dass die beiden Torhüterinnen Marielle Koers und Leoni Schwanewede eine deutlichere Niederlage verhinderten.

Celina Jacobs und Ana-Carolin Hoffmann sorgte für die Halbzeitführung der Gäste. Doch wenige Minuten nach Wiederanpfiff schöpften die Ganderkeseerinnen noch einmal Hoffnung. Nach einem Freistoß nutze Sophie Dobrin einen Abpraller und zog aus rund 22 Metern ab (47.). Doch nach dem Anschlusstreffer spielte fast nur noch Aurich. Julia Koßmann (51.) und Jacobs (53.) sorgten innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung. Da die Gastgeberinnen in der Schlussphase die Köpfe etwas hängen ließen, schraubten Kaja Geerken und Fabia Feeken den Gäste-Sieg weiter in die Höhe.