Handball-Ortsmeisterschaft In Ganderkesee: Kreativ sein – mit und ohne Ball

„Team Schötten“ verteidigt den Siegerpokal

Die 42. HaOGa findet vom 22. bis 14. Mai in der Sporthalle der Oberschule Ganderkesee am Steinacker statt, Der Sonnabend, 23. Mai, ist als Familientag geplant: Für Kinder werden dann unter anderem eine Hüpfburg und eine Schminkbude aufgebaut. Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren können in einer Kinderliga mitspielen.

Titelverteidiger ist „Team Schötten“, das sich im vorigen Jahr im Finale gegen den vorherigen Seriensieger „Ponyreiten 1,50 e “ durchsetzte.

Meldungen sind bis Sonntag, 29. März, möglich. Anmeldeformulare, Turnierbedingungen und weitere Informationen können per Mail unter anmeldung@haoga.de angefordert werden. Der Erlös des Turniers kommt dem Handball-Förderverein Ganderkesee zugute.