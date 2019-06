Ganderkesee Der Außerirdische Alf zierte die T-Shirts der Handballer. Und auch eine Stoffpuppe des Fernseh-Helden aus den 80er Jahren hatten sie dabei, schließlich gab er ihrer Gruppe den Namen: „Alf“ war eine der 27 Mannschaften, die am Wochenende bei den Handball-Ortsmeisterschaften (HaOGa) in Ganderkesee antraten.

Team Schötten feiert ersten Sieg Das Team Schötten hat zum ersten Mal die HaOGa gewonnen. Im Finale am Sonntag setze sich die Mannschaft im Finale gegen Vorjahressieger Ponyreiten 1,50 e mit 4:1 durch. Die Sieger in den weiteren Gruppen sind: Gruppe B: …Wurscht! Gruppe C: Vossi‘s Elsen Gruppe D: Astralkörper Gruppe E: wir gegen die

Im Jahr 1988, als der Außerirdische erstmals im deutschen Fernsehen erschien und Kultstatus erreichte, wurde das Team gegründet. „Damals war Alf neu und wir fanden ihn toll“, begründete Michael von Seggern den ungewöhnlichen Mannschaftsnamen. Alf verschwand vom Bildschirm, doch sein Team blieb und war in den vergangenen Jahren bei fast allen Turnieren dabei. Allerdings spielen nur noch einige der Gründungsmitglieder mit, stattdessen sind deren Kinder in die Mannschaft nachgerückt. Die Spieler von „Alf“ sind keine Handballer und trainieren auch nicht für die HaOGa: „Wir machen es einmal im Jahr. Es ist ein großer Spaß“, sagte von Seggern.

Genau das ist der Sinn der Ortsmeisterschaften, die am Freitagabend begonnen hatten: „Der Spaß steht im Vordergrund“, sagte Heinke Wübbenhorst vom Organisatorenteam aus der Handballabteilung des TSV Ganderkesee. „Die Mannschaften können sich zusammenfinden, wie sie wollen.“ Allerdings melden sich die Teams mit Spielerlisten an, so dass die Organisatoren wissen, ob die Teilnehmer Handball-Erfahrung haben oder nicht. Entsprechend würden die Gruppen zusammengestellt, erläuterte Wübbenhorst. „Wir teilen die Gruppen so ein, dass es für alle Spaß macht.“ Jeweils 15 Minuten dauerten die einzelnen Spiele.

Außerdem gab es eine Kinderliga, in der Handball-Fans zwischen sechs und zwölf Jahren mitmachen konnten. Nachwuchs zu gewinnen, ist ein weiteres Ziel der HaOGa. Aber auch die Kleinen, die nicht spielen wollten, kamen auf ihre Kosten: Hinter der Sporthalle der Oberschule Ganderkesee war eine Hüpfburg aufgebaut.

Einen originellen Namen hatte übrigens nicht nur die Mannschaft „Alf“: Auch „Alte Säcke & junge Hüpfer“ traten an, ebenso „Die nervigen Eltern“. Gegen die gewann „Alf“ schließlich mit 10:4 und wurde so am Ende Dritter in der Gruppe E.