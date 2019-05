Ganderkesee /Hoykenkamp Egal ob Vatertag, Herrentag oder Christi Himmelfahrt: Der Donnerstag war in Ganderkesee vor allem ein Feiertag. Ob mit dem Rad oder dem Bollerwagen, viele Einwohner machten entspannte Rundtouren, um in Gaststätten oder auch einfach am Wegesrand gemeinsam die Gläser zu heben. Das Wetter spielte auch mit.

Sicherheitskonzept geht bis zum Abend auf

„Das ist ideales Bierwetter“, sagte Gerhard Menkens, Inhaber des Grünen Hofs in Hoykenkamp. „Nicht zu warm, dann knallt das auch nicht so sehr.“ Das neue Sicherheitskonzept, dass er in diesem Jahr in Absprache mit Polizei und Gemeinde vorbereitet hatte, um die Krawalle vom letzten Jahr zu vermeiden, zeigte Wirkung: Die Stimmung bei Menkens war am Abend gelöst und friedlich, der Altersdurchschnitt des Publikums spürbar höher. „Das Konzept greift zu 100 Prozent“, freute sich Gerhard Menkens, „und hat sich toll entwickelt heute.“

Gute Laune hatten auch die Gäste und Betreiber in der Waldschänke, wo „Die feschen Jungs“ schon vormittags aufspielten. Laut Inhaberin Anja Köhler „war kein Platz mehr frei.“

Eine Panne als Herausforderung sehen

Ein kleines „Jubiläum“ gab es für die Mitglieder des Freundeskreises vom SC Glasgow Charly, die beim Gasthof Sievers in Grüppenbühren pausierten. „Wir machen das jetzt seit bereits fünf Jahren“, sagte der Vorsitzende Dominik Thomas. Stenum war das nächste Ziel auf dem Tourenplan der Gruppe.

Im Biergarten Hotel Backenköhler feierten die Gäste einen gemütlich zu den Beats von DJ Chris, auf dem Parkplatz vor der Anlage versammelten sich dagegen viele Bollerwagen-Gruppen. Darunter eine Gruppe, die kurz nach dem Start bereits eine Panne erlitt: „Uns ist der Reifen des Bollerwagens geplatzt“, sagte Gruppenmitglied Andi, „jetzt müssen wir alles austrinken.“ Das hat die Gruppe als sportliche Herausforderung gut gemeistert.