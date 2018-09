Ganderkesee Jörg Skatulla ist der neue Vorsitzende des Kreissportbundes (KSB) Landkreis Oldenburg. Der bisherige Kassenwart, der Mitglied in der TSG Hatten-Sandkrug ist, wurde am Dienstagabend während des Kreissporttags im Gasthaus „Zur Linde“ in Ganderkesee-Bookhorn zum Nachfolger von Peter Ache gewählt.

Ache selbst, der sich seit 1978 und somit 40 Jahre lang ehrenamtlich im Kreissportbund engagierte, stand nicht mehr zur Wahl (die NWZ berichtete). 14 Jahre lang hatte der Wardenburger den KSB als Vorsitzender geleitet. Ache erhielt Präsente vom KSB-Team .

Für Skatulla wurde Nikolas Lienemann zum neuen Kassenwart gewählt. Den ebenfalls aus dem Vorstand ausscheidenden Jürgen Steffens (stv. Vorsitzender) ersetzt Holger Kreye. Ein ausführlicher Bericht folgt.